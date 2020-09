Constantin Rădulescu, președintele CJ Vâlcea: 'Am votat împotriva măsurilor de carantinare a 19 localități'

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vâlcea de a introduce, peste noapte, carantina în 19 localități (inclusiv în municipiul Râmnicu Vâlcea) i-a luat prin surprindere pe mulți dintre locuitorii județului, anunță curierul.ro.

Președintele Consiliului Județean Vâlcea, Constantin Rădulescu. Liderul CJ Vâlcea, care are drept de vot în CJSU, a declarat că nu a fost de acord cu această măsură și ne-a explicat și motivele pentru care a procedat astfel. Intenția sa era să se renunțe la instituirea acestei stări de carantină în cele 19 localități, încercând să se limiteze răspândirea virusului prin sporirea controalelor din localitățile cu probleme. Opinia sa a fost susținută doar de câțiva alți membri ai CJSU, majoritata voturilor fiind pentru instituirea carantinei în cele 19 localități (Băbeni, Berislăvești, Bujoreni, Bunești, Călimănești, Costești, Drăgoești, Galicea, Golești, Milcoiu, Ocnele Mari, Olanu, Păușești Măglași, Pietrari, Râmnicu Vâlcea, Runcu, Stoenești, Vlădești, Voineasa).

„În 19 localități din județul Vâlcea, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, la care am fost prezent, a decis, prin vot majoritar, limitarea activității restaurantelor la o treime din capacitate. Mai sunt vizate teatrele, târgurile de săptămână și celelalte asemenea. Eu am fost împotrivă. Am solicitat să nu se ia această măsură. Am solicitat ca în cele 19 localități să se suplimenteze forțele de menținere a ordinii, în sensul în care echipaje sporite de la Jandarmerie, Poliție, DSP, DSV adică toate instituțiile abilitate să își mărească numărul de forțe în aceste localități și să asigure prin măsurile legale pe care le au la îndemână respectarea normelor de protecție împotriva răspândirii virusului. Am votat împotrivă eu, secretarul județului, Talmaș de la Consiliul Județean și Salvamont. Ceilalți au votat pentru. Repet, am fost împotriva acestei măsuri și am zis să facem primul pas în sensul de a spori controalele. Ulterior, dacă vedeam că nu reușim, puteam să venim cu astfel de măsuri”, a declarat Constantin Rădulescu.