Contorsionism moral la PNL: Florin Cîțu și-a înghițit toate sudalmele la adresa PSD

Liderul PNL, Florin Cîțu, a evitat în mod repetat, marți seara, să mai critice PSD așa cum a făcut-o extrem de dur în ultimii ani, pe fondul negocierilor pentru formarea Guvernului și după ce conducerea partidului a decis să dea undă verde discuțiilor cu PSD și USR pentru intrarea acestora la guvernare.

Întrebat dacă a uitat cumva că PSD e autorul OUG13, Cîțu a evitat răspunsul în conferința de presă.

El a spus în schimb că marile reforme sunt cele din PNRR și nu pot fi schimbate. „Nu vom modifica nimic din ce am sustinut tot timpul, o guvernare liberala. Reformele vor fi facute asa cum scrie in PNRR. Oricine ar incerca sa modifice o virgula in PNRR insemna ca nu vom primi acei bani, deci reformele la pensii, salarii, administratie, sunt in PNRR. Orice guvernare vom face, nu vom devia de la obiectele noastre de a avea o Romanie cu parcurs european”, a afirmat liderul PNL.

De asemenea, Cîțu nu a spus că ar prefera Guvern cu USR. „In ambele variante (cu PSD sau cu USR) mergem cu premier liberal. Pe mine ma intereseaaza sa avem Guvern cat mai repede”, a explicat acesta.

Când jurnaliștii i-au reamintit afirmațiile de-ale sale în care spunea că PSD este cel mai rău partid, Cîțu a zis:

„Avem un mandat de a negocia cu forte democratice din Parlament. Ne mentinem mandatul primit de la votantii nostri, ca indiferent de guvernare vom pastra ideile liberale, masurile liberale, linia europeana. Nu vom abdica de la aceste lucru indiferent in de ce directie mergem”.

Întrebat dacă PSD de acum e diferit față de PSD-ul condus de Liviu Dragnea, liderul PNL nu a vrut să răspundă și a plecat din conferință.

PSD nu mai e 'ciuma roșie' pentru liberali, este 'forță democratică'.