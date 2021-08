Controversatul deputat Iulian Bulai (USR) trece la amenințări serioase: 'Voi rămâne în politică/serviciul public pentru următorii 50 de ani'

Deputatul Iulian Bulai, vicepreședinte USR, anunță că nu va mai candida pentru o funcție de conducere în partid, ci se va concentra pe activitatea parlamentară. Bulai, devenit celebru pentru poziții publice precum cea în care afirma că Fecioara Maria a fost o „mamă surogat”, anunță însă că nu se va retrage din politică în următorii 50 de ani. Bulai are în prezent 33 de ani. În privința congresului USRPLUS, Bulai afirmă că îl va susține tot pe Dan Barna.

„Astăzi s-au lansat candidaturile pentru noua conducere a USRPLUS. A fost un eveniment emoționant și deosebit.

Acum 2 ani am fost ales vicepreședinte al partidului. Cu un număr foarte mare de voturi. A fost o mare onoare. Au fost doi ani frumoși, grei, cu rezultate uriașe și un salt mare de la opoziție la guvernare. Sunt parte a echipei care a dus USRPLUS la guvernare. Echipa care a luat multe decizii care ne-a adus aici. Am învățat multe și am căpătat multă experiență.

Vara aceasta am luat decizia de a nu mai candida pentru un nou mandat în cadrul Biroului Național. Îi voi susține pe colegii mei care fie doresc să continue această implicare, fie colegi noi în acest maraton politic.

Acum mă voi concentra pe munca din județul Neamț, pe munca din Parlament, conducerea Comisiei de Cultură, activitatea din Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei și monitorizarea autostrăzilor A8 și A7, unde vom avea șantiere în curând. Nu în ultimul rând mă gândesc la familia mea și la cei doi copii ai mei (încă mici) care au mai mare nevoie de prezența mea acum.

Voi rămâne în politică/serviciul public pentru următorii 50 de ani. Pentru că schimbările majore se fac în timp, cu multă muncă, energie dozată pe fiecare zi și multă răbdare. Cred în șansa fiecărui coleg de a demonstra că poate și vrea să lucreze pentru o Românie și o lumea mai bună.

Susțin în continuare pe Dan Barna ca președinte al USRPLUS. Alături de el am avut multe victorii. Cred sincer că el este soluția pentru următorii 4 ani.

Susțin echipa USRPLUS la guvernare 2024. Pe toți colegii din acest grup minunat.

Urez succes și înțelepciune fiecărui candidat!

Vă mulțumesc pentru încredere! A fost o onoare deosebită să fiu vicepreședinte în cel mai tare partid din România!”, scrie Iulian Bulai pe Facebook.