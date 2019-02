Controverse în Ungaria, după ce s-a aflat că Rusia mută o importantă instituție la Budapesta

Cea mai mare delegaţie americană – cu vicepreşedintele Pence, fostul vicepreşedinte Biden şi secretarul de stat Pompeo în prim plan – şi cel mai bun discurs al doamnei Merkel, o delegaţie rusă relevantă cu Maria Zaharova şi ministrul de Externe Serghei Lavrov şi o prezenţă chineză de prim plan. A lipsit doar Emmanuel Macron – prins acasă în bătăliile sale cu vestele galbene şi noua confruntare cu Italia lui Salvini – dar mai ales Marea Britanie, reprezentată de ministrul Apărării, dar altfel foarte silenţioasă, în mlaştina creată de nesfârşita epopee a Brexitului.

Prohod prematur pentru ordinea liberală

Şi da, am văzut un prohod prematur al lumii liberale, al multilateralismului, al relaţiilor internaţionale bazate pe reguli şi al securităţii bazată pe cooperare şi apărare colectivă. Am văzut chiar din programul conferinţei o asumare a spargerii lumii liberale şi ordinii globale în cioburi, cu fatidica întrebare Cine culege cioburile? Am văzut presa speculând de la afirmaţia Politico despre Conferinţa de In-Securitate de la Munchen la acuzaţia că SUA intră în siajul autocraţiilor, cu retragerea din multilateralism şi relansarea în politica de mare putere în formule unilaterale.

Acest adevărat prohod al lumii liberale a fost amplu şi generos contrazis de evoluţii din cadrul conferinţei. Am văzut rupturi mai mari între europenii de diferite apartenenţe politice ca şi între americanii prezenţi – Mike Pence versus Joe Biden, care a anunţat că vor repara lumea după schimbarea lui Trump – decât între reprezentanţii celor două maluri ale Atlanticului. Mai mult, cred că înmormântarea ordinii liberale a fost decretată prea devreme, iar abordarea e defetistă şi tezistă. Depinde cât şi de unde vrea fiecare să privească realitatea înconjurătoare.

Mai întâi, s-a vădit că diferenţele între cele două maluri ale Atlanticului sunt, de fapt, de manieră. De manieră şi de tactică, de formula de abordare – mai macho peste Ocean, mai diplomatică şi cu mănuşi, în Europa. Apoi devine unanim acceptată realitatea că nu există un leadership credibil şi acceptat la nivelul lumii Occidentale, Donald Trump reclamând postura în numele Americii şi puterii sale, dar dorind să alinieze toate statele în spatele unor politici şi abordări agresive cu care nu sunt de acord mai întâi chiar consilierii şi oamenii din administraţie, nu America în sine, darămite să o accepte liderii europeni.(Mai multe detalii AICI

