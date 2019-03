Corina Crețu, atac devastator la adresa Guvernului și a lui Dragnea! Avertismentul comisarului european: 'Ne va costa mulți ani de acum încolo'

Comisarul european Corina Crețu lansează au atac devastator la adresa guvernului și a PSD. Liderii de la Bruxelles iubesc România, dar sunt extrem de dezamăgiți de comportamentul lui Liviu Dragnea și al Guvernului, iar acest lucru o să ne coste mult. În direct la "România 2019", la Realitatea TV, comisarul european a vorbit și despre faptul că autoritățile de la București pur și simplu au refuzat să facă demersuri pentru finanțări europene în proiecte de infrastructură.

"Din păcate, România ratează sanse și oportunități. Jean Claude Junker și multi colegi europeni iubesc România, dar sunt dezamăgiți de măsurile pe care le-au luat guvernanții de la București, eu de asta am și decis să candidez la europarlamentare din partea Pro România. (...) Prin simplu fapt că am plecat din PSD, un partid pentru care am muncit aproape 30 de ani, vorbește de la sine despre felul în care m-am simțit la Bruxelles, în fața colegilor europeni, că fac parte din partidul condus de Liviu Dragnea", a afirmat Corina Crețu, în dialogul telefonic cu Cozmin Gușă.

Comisarul europeana a descris și dezamăgirea pe care o au liderii europeni față de Liviu Dragnea. "Oamenii l-au luat în serios, chiar Timmermans mi-a spus că întâlnirea cu Dragnea a decurs bine, pentru ca apoi să afle că în țară lucrurile se întâmplă exact invers, există această dezamăgire tot mai evidentă față de limbajul dublu, de senzația că se minte prin omisiune, iar această permanentă stare de neîncredere pe care actualii lideri ai României au sădit-o ne va costa mulți ani de acum încolo" a mai afirmat comisarul european.