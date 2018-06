Corina Crețu își anunță planurile de viitor: apel către politicienii de la București

Comisarul european Corina Crețu a fost vehiculată în mediile politice pentru funcții politice importante în România. S-a speculat că ar putea prelua funcția de premier sau chiar să candideze la alegerile prezidențiale. Corina Crețu neagă aceste zvonuri și arată că nu-și dorește să fie implicată în bătăliile interne.

”Asa cum am mai spus si cu alte ocazii, mandatul de comisar european pentru politica regionala reprezinta pentru mine o onoare si o responsabilitate imensa, si intenționez sa-l duc la bun sfârșit, cu succes, preocuparea mea fiind ca la final de mandat, sa pot lasa in urma, o politica de coeziune pentru perioada 2020-2027 mai puternica si mai ușor de accesat, la îndemâna tuturor statelor membre. Prin urmare, am rugămintea sa nu mai folositi numele meu in batalii politice interne. Nici funcția de Președinte si nici cea de Premier nu intra sub nici o forma in planurile mele de viitor. Susțin si voi susține in continuare România așa cum am făcut-o de fiecare data, din prima zi a mandatului meu, indiferent care a fost culoarea politica a partidului aflat la guvernare”, a declarat Corina Crețu, pentru STIRIPESURSE.RO.