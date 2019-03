Corina Crețu: 'România a parcurs un drum lung în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de gen în domeniul economic'

România a parcurs un drum lung în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de gen în domeniul economic, dar multe aspecte rămân de îmbunătăţit, a transmis joi seară comisarul UE pentru Politică Regională, Corina Creţu, în cadrul Galei "Women in Economy", organizată de Confederaţia Naţională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) şi de Capital Media Production, potrivit agerpres.ro.

"Faptul că în această seară sunt prezente în acelaşi loc un număr atât de mare de femei de afaceri de succes înseamnă că România a parcurs un drum lung în ceea ce priveşte promovarea egalităţii de gen în domeniul economic. Cu toate acestea, ştim bine că mai sunt încă multe lucruri care pot fi îmbunătăţite, dacă e să luăm în calcul câte femei ocupă funcţii înalte sau funcţii de conducere în afaceri, în politică sau în administraţia publică, nu doar în România, ci şi în diferite state membre ale Uniunii Europene", se menţionează în mesajul video transmis de Corina Creţu.

Comisarul european a amintit că femeile sunt sprijinite intens la nivelul programelor Uniunii Europene.

"Sunt onorată şi bucuroasă totodată să fie parte a Comisiei Juncker, inclusiv pentru faptul că actuala Comisie Europeană a promovat egalitatea de gen în toate domeniile sale de activitate, iar acest lucru a fost asumat public prin semnarea documentului strategic privind egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi pentru perioada 2016-2019. Egalitatea de gen este de asemenea un principiu ce se aplică în mod orizontal la nivelul tuturor fondurilor structurale şi de investiţii europene. Acest lucru înseamnă că Fondul Social European, spre exemplu, poate fi utilizat inclusiv pentru măsuri gândite special pentru a sprijini femeile să-şi găsească un loc de muncă, dar şi măsuri de incluziune socială, ori măsuri în domeniul educaţiei, de asemenea special gândite pentru a ajuta femeile", a afirmat Corina Creţu.

Astfel, comisarul european a amintit că firmele deţinute de femei sunt promovate activ la nivelul UE.

"De asemenea, Fondul European de Dezvoltare Regională poate sprijini măsuri care promovează în mod direct firmele nou înfiinţate şi antreprenoriatul în rândul femeilor, precum şi măsuri care să încurajeze o prezenţă tot mai mare a femeilor în domeniul cercetării şi inovării, spre exemplu. Şi în România s-au făcut nişte paşi importanţi în această direcţie, ştiţi bine, în cea de-a treia strategie naţională privind egalitatea de şanse şi de gen există recomandări în ceea ce priveşte felul în care fondurile structurale şi de investiţii europene pot fi implementate cu respectarea principiului egalităţii de şanse şi de gen. Tocmai de aceea, obiectivele Programului Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020 au fost gândite în aşa fel încât să asigure o participare echilibrată a femeilor şi bărbaţilor pe piaţa forţei de muncă, egalitatea de şanse în ceea ce priveşte educaţia şi formarea profesională, încurajarea femeilor antreprenoare sau concilierea vieţii de familie cu cea profesională", a afirmat Corina Creţu.

Oficialul european a amintit de suma alocată României de Comisia Europeană pentru programele de sprijinire a femeilor antreprenoare.

"Fondul European de Dezvoltare Regională, de care sunt responsabilă în calitate de comisar european pentru Politică Regională, contribuie în mod direct la respectarea principiului egalităţii de gen, în special prin îmbunătăţirea calităţii şi asigurarea accesului la servicii de îngrijire a copiilor, sau prin măsuri specifice de sprijinire a femeilor antreprenoare. De exemplu, în actual buget european pentru perioada 2014-2020, 1,2 miliarde de euro este suma prevăzută să fie investită pentru infrastructura de Educaţie şi îngrijirea copiilor preşcolari la nivelul tuturor statelor membre. România are alocată, pentru astfel de măsuri, o sumă de 140 de milioane de euro, pentru aceeaşi perioadă", a precizat Corina Creţu.

Aceasta a subliniat că respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene

"Pe de altă parte, Fondul European de Dezvoltare Regională promovează, de asemenea, strategii integrate de dezvoltare urbană, care includ măsuri privind sprijinirea femeilor şi egalitatea de gen. Întotdeauna am fost de părere că femeile trebuie să ocupe locul pe care îl merită în societate, iar respectarea egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi reprezintă o valoare fundamentală a Uniunii Europene. Tocmai de aceea am salutat cu bucurie, lansarea în luna ianuarie a acestui an, a unei iniţiative dedicate femeilor antreprenoare din România şi finanţată de Banca Europeană de Investiţii, în cadrul aşa-numitului Plan Juncker. E vorba de un împrumut în valoare de peste 22 de milioane de euro, pe care BEI l-a acordat României, pentru a sprijini întreprinderile mici şi mijlocii deţinute sau conduse de femei. Se estimează că aproximativ 260 de IMM vor beneficia de acest ajutor financiar", a adăugat Corina Creţu.