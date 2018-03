Corina Crețu anunță că 'sute de mii de români ar putea primi câte un voucher de 2250 de euro'

Corina Crețu vine cu vești bune pentru români. Comisarul european pentru Politică Regională a declarat la Congresul PSD că peste 200 de mii de români ar putea primi câte un voucher în valoare de 2250 de euro pentru achiziționarea de produse necesare eficienței energetice a locuințelor.

”Am venit aici cu un mesaj pozitiv. Veștile bune pe care le am de la întâlnirile cu premierul Dăncilă și Rovana Plumb vor bucura toți românii. Am indentificat o măsură pe care premierul Dănicilă a și anunțat-o. Din cei 800 de milioane de euro care era în pericol de a fi pierduți, vom salva pentru început 450 de milioane de euro. Există o posibilitate ca 200 de mii de cetățeni să primească un voucher de 2250 de euro pentru achiziționarea de produse neceseare efecienței energetice a locuințelor. Pe acest punct de vedere am avut dezbateri și discuții cu Ministerul Fondurilor Europene. E un lucru foarte bun, iar în mai vom putea lansa acest proiect.”, a spus Corina Crețu, pentru Antena 3.

Comisarul European a vorbit și despre magistrala de metrou M6.

”Din acest punct de vedere pot să vă spun că proiectul este în analiza noastră, dar din primele date se pare că nu e un proiect matur și va fi retrimis pentru ajustări către autoritățile române. Îmi pare rău să dau această veste, dar Comisia Europeană nu poate să își asume să nu aprobe proiecte de calitate. Vom afla undeva la jumătatea lunii martie care este soarta acestui proiect.”, a mai declarat Crețu.