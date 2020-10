Cornel Zainea anunţă că a strâns semnăturile în vederea unei candidaturi independente la Ilfov

Cornel Zainea, fost deputat USR, anunţă că a strâns semnăturile în vederea unei candidaturi independente la Ilfov la alegerile parlamentare din 6 decembrie şi că le-a depus la Biroul Electoral Judeţean.

"Noi am reuşit! Într-o cursă contra cronometru, când mai aveam câteva sute de semnături lipsă cu doar 6 ore ore înainte de deadline, minunea a început să se întâmple. Cu ajutorul unor oameni frumoşi am strâns chiar cu 10% peste numărul necesar", a scris Zainea pe Facebook.Pe 8 octombrie, Cornel Zainea îşi anunţa demisia din USR şi din Parlament, precum şi faptul că evaluează implicaţiile unei candidaturi independente la Camera Deputaţilor, în Ilfov. Într-un mesaj postat pe Facebook, el scria că USR "şi se pare că şi PLUS" devin partide în care câştigă cine "are control pe filială".În aceeaşi zi, copreşedintele USR PLUS Dan Barna îşi exprima regretul pentru decizia lui Cornel Zainea, adăugând că speră ca acesta să ia în considerare cât mai curând să revină în partid.La alegerile locale, Cornel Zainea a candidat din partea USR PLUS pentru Primăria Chiajna, unde a pierdut la o distanţă de 54 de voturi faţă de primarul în funcţie, Mircea Minea.