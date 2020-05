Coronavirus - Noul proces al lui Harvey Weinstein a fost amânat

Prezenţa lui Harvey Weinstein în Los Angeles unde îl aşteaptă un nou proces penal pentru delicte sexuale a fost amânată în contextul pandemiei de coronavirus, astfel încât acuzatul va rămâne la închisoarea din New York, unde îşi ispăşeşte sentinţa, relatează EFE potrivitvit Agerpres.

La 11 martie, după ce a fost anunţată condamnarea sa în procesul din New York, procuratura din Los Angeles a demarat procedurile de aducere a lui Weinstein în California, deşi procesul este paralizat şi va fi amânat din cauza pandemiei.Reprezentanţi ai biroului procurorului din Los Angeles, Jackie Lacey, au confirmat marţi mass-media că nu există "încă o dată estimativă în care Weinstein va compărea în faţa completului de judecată".Luna trecută, biroul a anunţat o nouă acuzaţie pentru delict sexual împotriva lui Weinstein, care se adaugă celor deja existente în cel de-al doilea proces intentat fostului producător hollywoodian şi care se va desfăşura în Los Angeles.Noua acuzaţie este legată de "o agresiune sexuală" care ar fi avut loc în Hotel Beverly Hills în 2010.Victima a fost audiată în octombrie 2019 şi după ce au fost aduse probe s-a verificat dacă prezumtivul delict nu a fost prescris.Cu acest nou caz plus cele patru prezentate anterior în Los Angeles, Weinstein ar putea fi condamnat la până la 29 de ani închisoare, care se vor adăuga la ceilalţi 23 de ani pe care trebuie să-i ispăşească la New York pentru agresiune sexuală.