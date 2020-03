Coronavirus - Pregătirile pentru Festivalul Internaţional de Teatru de la Sibiu continuă

Pregătirile pentru ediţia de anul acesta a Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), programată să aibă loc în luna iunie, continuă, au declarat pentru News.ro organizatorii evenimentului, care spun că vor veni cu soluţii concrete în funcţie de cum vor evolua lucrurile legat de răspândirea Covid-19 potrivit news.ro.

„Ieri (luni, n.r.) am avut o şedinţă online cu toată echipa, în care am creionat paşii următori pe care îi facem pentru ediţia specială din acest an. Lucrăm zi de zi pentru a ajunge în casele oamenilor, cu spectacole, cu poveşti, cu poezie şi conferinţe speciale. Avem audienţă de mii de oameni online. În funcţie de cum vor evolua lucrurile vom reveni cu soluţii concrete de a ne continua activitatea! Vă dorim tuturor multă sănătate, puterea de a crede în viaţă, în speranţă, în frumoş şi iubire”, a declarat Constantin Chiriac pentru News.ro.

Producţii de circ contemporan cu teme actuale, teatru în limba sardă, spectacole de flamenco în premieră şi de hairdressing, toate prezentate de artişti din 70 de ţări sunt incluse pe afişul celei de-a 27-a ediţii a FITS.

Evenimentul este programat în perioada 12 - 21 iunie şi care ca temă „Puterea de a crede!".