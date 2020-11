COVID-ul se întinde în Ministerul Agriculturii: După ministru, şi un secretar de stat anunţă că este infectat

Secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, George Scarlat, care deschide lista PNL Galaţi la Senat, a anunţat, vineri, pe Facebook, că s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2.

Demnitarul a precizat că în prezent se află în izolare la domiciliu cu simptome uşoare.

"Cu toate că am fost atent şi am luat măsurile de siguranţă, din păcate 'am pescuit şi eu un Covid'. Acum sunt în izolare la domiciliu. Am simptome uşoare, dar sunt optimist şi vă asigur că situaţia este sub control, ca de obicei, de altfel. E greu de unul singur. Abia aştept să ne revedem", a declarat George Scarlat în postarea sa.

Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a anunţat, joi seara, că a fost depistat pozitiv la COVID-19 în urma unui test efectuat în cursul dimineţii.