Cozmin Gușă susține că teoria lui Ion Cristoiu se confirmă: 'Dacă va reuși acest lucru, bineînțeles că este un element în favoarea candidatului Dan Barna'

Consultantul politic Cozmin Gușă a comentat la Realitatea TV situația noilor candidați la alegerile prezidențiale din noiembrie, punând accent pe dezvăluirea lui Ion Cristoiu, rostită la Realitatea TV, potrivit căreia actorul Mircea Diaconu va fi candidatul Pro Romania la alegerile prezidentiale.

"Teoria lui Ion Cristoiu de astazi, pe care a emis-o in dialogul cu Denise Rifai, conform careia Mircea Diaconu, actorul care a intrat in Parlamentul European va fi candidatul Pro Romania la prezidentiale se confirma.

Partidul lui Tăriceanu, la răscruce de drumuri - Apelul șefului tinerilor din ALDE după Congresul PSD: 'Cred că alegerea este una destul de simplă'

Cristoiu emitea si ipoteza conform careia alianta ALDE-Pro Romania va fi o aliantă nu pentru Tariceanu, care probabil se va retrage in favoarea lui Mircea Diaconu, ci pentru Mircea Diaconu, care sa fie sustinut si de ALDE. Practic, intareste teoria, de data asta, care vine cu teoria mea conform careia Victor Ponta executa o misiune de a fragiliza pe partea de stanga candidatura de tur doi a Vioricai Dancila printr-un personaj. Iar Mircea Diaconu este un personaj", a explicat Cozmin Gușă la Realitatea TV.

Consultantul politic a adăugat: "Practic, Victor Ponta la comanda statului paralel, daca va reusi aceasta alianta cu ALDE, impotriva careia cei mai exponentiali oameni din Pro Romania s-au exprimat, ma refer la Daniel Constantin, tot la noi, la Denise, la Legile Puterii, respectiv Mihai Tudose, deci, daca va reusi acest lucru, bineinteles ca este un element in favoarea candidatului Dan Barna.

Mircea Diaconu poate fi considerat un candidat de stanga, a fost un actor mare, care ramane in mentalul colectiv la populatia care este directionata in zona de stanga, deci acest eveniment anuntat in premiera de Ion Cristoiu se petrece si se pare ca in aceasta dupa-amiaza s-a si consacrat. Adica Mircea Diaconu, probabil din partea Pro Romania, daca vor fi toti de acord".