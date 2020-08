Cozmin Gușă anunță miza reală a alegerilor din București: liberalii au prins 'cartoful' fierbinte

Cozmin Gușă (PSD) susține că o posibilă victorie a lui Nicușor Dan (PNL-USR-PLUS) la Primăria București ar fi doar un „cartof fierbinte” pentru liberali. În felul acesta, alianța USR-PLUS ar putea să facă opoziție Guvernului PNL, devenind practic o alternativă pentru alegerile parlamentare.

„La prezidențialele din 2019, candidatura lui Dan Barna n-a fost de succes nu doar pentru că acesta s-a dovedit prin prestație ca fiind amator, ci mai ales pentru că a fost considerat ca fiind exponentul intereselor REZERVIȘTILOR STATULUI PARALEL. Și-atunci, cei ce-au priceput asta și-aveau influență, s-au mobilizat în susținerea celorlalți 2 candidați semnificativi, dar la fel de amatori din punct de vedere politic, respectiv KlauSILĂ și VEORICA, care-au și candidat într-o finală care n-a prea mai interesat pe nimeni.

Rezerviștii dezamăgiți, ba chiar speriați, s-au retras din prim-planul jocurilor politice, urzind însă fel de fel de alte planuri de supraviețuire. Și nu prea le-a ieșit nimic, până-n momentul în care KlauSILĂ a renunțat înainte cu 15 minute de vot (!) la instalarea ca prim-ministru a lui Florin Cîțu, cerându-i acestuia să se retragă, asigurând astfel revenirea AGENTULUI BINE CONSPIRAT AL REZERVIȘTILOR STATULUI PARALEL, respectiv LuCOVID. Iar acesta, înarmat cu pixul de prim-ministru, a reușit nu doar impunerea oamenilor lor în majoritatea funcțiilor cheie, dar a reușit și punerea la pământ a LIBERTĂȚII DE EXPRIMARE, prin binecunoscuta și rușinoasa operațiune de MILUIRE A PRESEI.

Prin aceste două reușite, lui LuCOVID i-a devenit ușor să domine total decizia în PNL, partid ornat azi cu lideri blegi, lacomi sau șantajabili, creându-și astfel condițiile pentru a da marea lovitură, în folosul PROTECTORILOR LUI DIN STATUL PARALEL: resuscitarea și reactivarea USR-PLUS, armata politică a REZERVIȘTILOR aflată în degringoladă, PRIN DECIZIA DE IMPUNERE A EMULILOR LOR PENTRU CANDIDATURILE DIN BUCUREȘTI. Simplu și clar!

Prin candidaturile Gabrielei Firea, Nicușor Dan, Traian Băsescu, ba chiar și C.P.Tăriceanu (cel refuzat la candidatură în 2019 prin operațiunea DOSAR LA DNA, operațiune repetată acum în cazul său, dar în sens invers, pentru a-l obliga să candideze!), e limpede că nivelul jocului politic a fost mult crescut. Primii 3 candidați NU MAI SUNT "COPIILE", CI "ORIGINALELE", adică tot ce au mai bun în acest moment PSD, USR-PLUS și PMP. Singurul care s-a retras din combinație este Pontache, "vicleanul copil de casă", care-a fost păstrat în rezervă, și va fi activat funcție de cum vor ieși treburile la locale.

Treaba devine simplu de priceput, analizând consecințele: dacă Nicușor-Plicușor va câștiga la București, USR-PLUS va începe o opoziție dură la guvernarea liberală, devenind astfel alternativa politică pentru câștigarea Parlamentarelor, reușind prin urmare REÎNCĂRCAREA REZERVIȘTILOR PENTRU SCOPUL LOR DE-A CONDUCE ROMÂNIA;

dacă Nicușor va fi învins, atunci ARMATA REZERVIȘTILOR SE VA PLEOȘTI, soldatul lor LuCOVID va fi trimis la vatră, iar generalii se vor aciua care pe unde, făcându-se de folos unui partid sau altuia.

P.S. Nicușor Dan a prezentat ieri public sondajul propriu, de unde reiese cumva că 1 din 2 bucureșteni îl agreează, adică fie soțul sau soția dintr-o casă îl votează, iar dacă niciunul, sigur l-ar vota ambii vecini ... ;-)

STIRIPESURSE, 13.08.2020

"Nicușor Dan susține că va câștiga alegerile locale din București. El invocă un sondaj de opinie pe care l-a consultat din care reiese că se clasează pe prima poziție în preferințele bucureștenilor. Candidatul susținut de PNL-USR-PLUS menționează că Gabriela Firea (PSD) ar avea 35-40%, iar el ar obține cu câteva procente în plus. (...) „Sondajul lui Cozmin Gușă este o tâmpenie. Sondajul meu spune în esență că Traian Băsescu este sub 10%. În condițiile în care Traian Băsescu participă la alegeri eu câștig cu câteva procente în fața Gabrielei Firea. Gabriela Firea are între 35-40% Gabriela Firea a cheltuit în fiecare an bani pentru publicitate. A făcut imaginea că e cineva care a făcut."

Gargara lui de nepriceput-viclean este simplu de demontat sociologic, rămâne însă restant cu răspunsurile la întrebările semnificative:

ce zice de useristul Țugui, omul său din CGMB, care va încasa 7-8 milioane de euro din banii bucureștenilor în urma OPERAȚIUNII COSTANDA;

dacă este sau nu homo sau bi sexual, motiv suficient pentru cei interesați să-l șantajeze în baza dorinței sale de a ascunde această informație; PUNCT”, a precizat Cozmin Gușă pe Facebook.