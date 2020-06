Cozmin Gușă: 'BAFTO DELO, Klausica-Lucovide! Așa se distruge o țară: PAS cu PAS!'

Analistul politic Cozmin Gușă susține că Ludovic Orban și Klaus Iohannis au pregătit o amplă operațiune prin care romii întorși din străinătate primesc ajutor din partea statului român, asta pentru că PNL are nevoie să-și recupereze electoratul.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 72: M..E starea de alertă!

”BAFTO DELO, Klausica-Lucovide!

" Om vinit se fac autorizatia sa ne untre baniii de virus cum o zis Orban la teveu" VERSUS "batrani bolnavi care fac cozi de 2-3 ore ca sa intre in spital pentru tratament"

M-am tot intrebat din martie ce vor face zecile (sutele?!) de mii de romi-tzigani reveniti in tara de prin Occident, si-am considerat ca marea majoritate vor incerca sa paraziteze societal Romania, asa cum au facut si prin tarile pe unde au CERSIT/FURAT in ultimii ani.

Dupa postarea de aseara cu pozele aratandu-i balacindu-se prin artezianele Clujului, mai multi prieteni mi-au semnalat altceva, la care nu v-ati fi gandit, daaaar s-au gandit "Lucovid&Galbejitzii": "concetatenii nostri rromi" (dupa cum ne-a educat Soros sa-i denumim), fac cozi la Oficiile Registrului Comertului, fiind adusi cu microbuze (!!!), isi fac I.I. (intreprindere individuala), SI APLICA PENTRU AJUTOR; majoritatea declara ca veniturile ca Persoana Fizica Autorizata (PFA) sau Persoana Fizica Independenta (PFI) sunt din profesii liberale/drepturi de autor; este un adevarat PELERINAJ la ORC-urile judetene, iar daca sunt intrebati, raspund ca-n titlu: " Om vinit se fac autorizatia sa ne untre baniii de virus cum o zis Orban la teveu" , iar banii pe care-i primesc sunt 4071 RON/LUNA!!! pentru ca Lucovid trebuie sa-si recupereze electoratul pierdut, o face pe banii nostri, nu-i asa?! (poza cu romii/tzigani e din Zalau)

Cealalta poza e de azi din Cluj de la Oncologie (dar asa a fost si zilele trecute!), unde sute de batrani si bolnavi trebuie sa faca o coada de cateva ore ca sa fie testati inainte de a intra pentru tratamente sau consultatii urgente; oamenii plang de durere, lesina de rau, NIMENI NU E IN STARE SA LE GASEASCA VREO SOLUTIE; iar aceasta situatie DRAMATICA este in toata tara, in timp ce partidele joaca LEAPSA prin Parlament, iar PRESA MITUITA TACE ...

Asa se distruge o tara: PAS CU PAS!”, scrie Cozmin Gușă.