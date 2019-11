Cozmin Gușă o compară pe Viorica Dăncilă cu Vadim Tudor: E un DEZASTRU pentru PSD. Nu se poate așa tupeu

Analistul politic Cozmin Gușă, recent exclus din PSD, susține că rezultatul de la prezidențiale îi va fi fatal Vioricăi Dăncilă și o acuză pe aceasta că a avut un discurs ”plin de tupeu” încercând să prezinte o înfrângere ca pe o victorie.

Citește și: BOMBĂ - Liviu Dragnea NU a fost lăsat să voteze, deși nu îi sunt interzise drepturile electorale/DOCUMENT

"Este un dezastru acest scor, o să fie o noapte a cuțitelor lungi în PSD. Treburile astea pe care se schinuie ei să le spună nu fac decât să arate eșecul. Cei care s-au perindat pe la PSD azi sunt oameni fără viziune politică. Trebuie să vă gândiți la copiii noștri, ai celor care avem tăria de a rămâne aici.

Nu se poate ca Dăncilă să discute în felul ăsta, cu un așa tupeu, după această contra-perfomanță. Nu se poate ca Olguța, un șef de campanie deplorabil, să stea acolo și să gireze ceva. Iohannis nu a câștigat pe spatele lui, pentru ca nu a făcut nimic în cinci ani. Un președinte atât de slab, care n-a făcut nimic.

În seara asta l-am văzut pe primarul de la Pucioasa, care a zis că nu mai merge nici cu Rovana Plumb, șefa lor de la Dâmbovița și nici cu Viorica. De câte ori m-am plimbat prin România în ultimă lună, oamenii mi-au povestit de această aventură a stângii.

Am văzut, de la Codrin Ștefănescu, la Gabriela Firea, cum se înghesuiau toți pesediștii pe la toate televiziunile, i-am văzut cum se mută de la un post TV la altul, cu fel de fel de minciuni. Știam că dezbaterea se va muta de la un succes facil al lui Iohannis, la insuccesul lui Dăncila. Aurelian Bădulescu a fost singurul corect: „Ăștia suntem, dacă nu facem ceva, vom fi nimic!”

Nu am văzut nimic în această seară, iar Iohannis nu ne-a dat speranța sau un anume proiect. L-am vazut pe Bușoi, care ne explica cât e bine va fi în Romania. Iar apoi Alina Gorghiu, care trebuia sa plece la ALDE, vorbea despre ce bine va fi. Iar apoi îl vedem pe Rareș al nostru, care explica la Antena 3, din străfundurile lui, cat de bine va fi în România.

Deci, Iohannis nu are merite, pentru că oamenii erau speriați de Dăncilă, care spune că nu demisionează, ci că va sta. Să stea! Nu mă așteptam ca Dăncilă să fie atât de habotnică. Ar fi trebuit să înțeleagă că a luat un procent mai mic decât Corneliu Vadim, deci “sunt un rău, îi iau pe ăștia de pe lângă mine și plecăm. Dar nu! Ea se ține cu mâinile de scaun. Ce să mai câștige un primar PSD, atunci când Iohannis ia 70% și se pune în spatele primarilor PNL, iar PSD are doar 30%. Nici la conservarea partidului nu se gândește Dăncilă, ci vrea să-l manteleze. Se crede oaia albă în turma neagră, dar nu este!", a încheiat Cozmin Gușă, a spus Cozmin Gușă, la Realitatea Plus.