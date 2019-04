Creatorul seriei Star Wars s-a implicat în proiectul Games of Thrones

Cineastul american George Lucas a făcut o vizită pe platourile serialului "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor", în timpul filmărilor pentru primul episod al ultimului sezon, relatează nme.com, potrivit mediafax.

Dezvăluirea a fost făcută de creatorii producției, David Benioff și Dan Weiss. "Când am aflat că George Lucas dorea să ne viziteze, ne-am gândit că este vorba despre o farsă. Ulterior, am fost foarte încântați și emoționați", a declarat Benioff într-un videoclip realizat în culisele serialului. Acesta a fost lansat după premiera ultimului sezon al serialului, care a avut loc duminică.

Regizorul episodului, David Nutter, a afirmat că implicarea lui George Lucas a fost foarte bună. Creatorul francizei "Star Wars/ Războiul Stelelor" a stat în scaunul regizorului și a dat ocazional sfaturi actorilor Kit Harington și Emilia Clarke, interpreții personajelor Jon Snow și Daenerys Targaryen. "Nu îți dau nicio indicație, nu prea îmi pasă de tine, nu mă interesează ce se va întâmpla cu tine", i-a spus Lucas în glumă lui Harington, în cadrele surprinse pe platourile de filmare.

George Lucas este un fan al serialului "Game of Thrones", iar timpul petrecut de regizor la filmări a fost văzut de creatorii producției drept o sursă de inspirație neașteptată.

Ultimul episod al serialului "Game of Thrones/ Urzeala Tronurilor" va fi difuzat pe 19 mai.

Încă de la lansare, în 2011, "Urzeala Tronurilor" a devenit un fenomen global şi cel mai iubit serial din istoria HBO. "Game of Thrones" a primit de-a lungul timpului foarte multe premii, inclusiv 47 de Primetime Emmy, cinci trofee din partea Sindicatului actorilor americani și un Peabody Award.

Inspirat din seria de romane "A Song of Ice and Fire/Cântec de gheață și foc", de George R.R. Martin, serialul "Urzeala tronurilor" are o acţiune amplasată într-un ținut fictiv, numit Westeros. Magia, aventurile eroice şi elementele fantastice vin în completarea acţiunii din "Urzeala tronurilor".