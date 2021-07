Cred că am şanse destul de mari la medalie, spune luptătorul Alin Alexuc într-un interviu

Luptătorul Alin Alexuc-Ciurariu a declarat, într-un interviu pentru AGERPRES, că şansele de obţinere a unei medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo sunt destul de mari, dar totul depinde forma de moment, având în vedere că în competiţie vor intra cei mai buni 16 sportivi la categoria 130 de kg la greco-romane, potrivit Agerpres.

Sportivul născut la Botoşani se află la a treia participare la Jocurile Olimpice şi consideră că experienţa acumulată ar putea constitui un atu în întrecerea de anul acesta.

Alexuc, care la Rio a ratat medalia den bronz, terminând pe locul 5, a precizat că Federaţia Română de Lupte a investit foarte mult în pregătirea sa şi că a avut posibilitatea să se pregătească chiar alături de triplul campion olimpic cubanez Mijain Lopez Nunez.

Citește și: Stârnit de JUDECĂTORII ICCJ, fostul ministru Berceanu a dat `BOMBA`:`Bechtel...



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Care este obiectivul tău la Jocurile Olimpice de la Tokyo?

Alin Alexuc: Obiectivul meu este câştigarea unei medalii, pentru că sunt deja la a treia ediţie la care particip. Vă daţi seama, mă duc acolo doar cu gândul la o medalie, dar acum să vedem, pentru că se poate întâmpla orice. Depinde de ziua în care voi concura, depinde şi de felul în care mă trezesc, cum voi fi în ziua respectivă la competiţie.



AGERPRES: Cum a decurs pregătirea, având în vedere perioada de pandemie prin care am trecut în ultimul an şi jumătate?

Alin Alexuc: Federaţia Română de Lupte mi-a pus la dispoziţie foarte multe cantonamente. A investit foarte mult în pregătirea mea, chiar m-am antrenat cu campionul olimpic, cu cubanezul care este de trei ori campion olimpic. Federaţia Română de Lupte mi-a găsit foarte multe cantonamente de pregătire, acum sunt în Lituania. Acum, eu sper să prind o zi bună. Mai este foarte puţin până la debut, foarte multe nu mai am să mai adaug la pregătire, doar să mă şlefuiesc, ca să zic aşa.



AGERPRES: Cunoşti foarte bine lumea luptelor, ce şanse ţi-ai da dacă nu ai fi Alin Alexuc şi cunoscând adversarii pe care îi vei întâlni la Tokyo?

Alin Alexuc: Eu îmi cunosc adversarii, dar ştiţi cum e, acolo sunt cei mai buni 16 luptători din lume. Suntem cei mai buni şi plecăm toţi cu şanse egale. Acolo nu este unul mai bun şi unul mai slab, fiecare are o şansă la medalii. Acum depinde de ziua în care mă trezesc. Pot să nu am nicio cotă, să se spună că iau bătaie din primul meci, dar în acelaşi timp să ies campion olimpic, dar şi invers, pot să mă duc cu şanse să ies campion olimpic şi să iau bătaie din primul meci. Acolo nu se ştie nimic dinainte, sunt cei mai buni 16 sportiv din lume.

Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Experienţa celor două ediţii anterioare crezi că va fi un atu pentru tine?

Alin Alexuc: Da, cu siguranţă va fi un atu. Singura problemă care ar fi e legată de categorie, pentru că la celelalte ediţii eu am fost la categoria de 97 de kg iar acum sunt la 130 de kg. Acum nu ştiu dacă e un avantaj sau un dezavantaj. Dar, fiind campion european la această categorie, şi a mai câştigat destule medalii, eu zic că am şanse destul de mari. Acum vom vedea acolo cum se vor desfăşura lucrurile.



AGERPRES: Ai fost dezamăgit de amânarea Jocurilor Olimpice de anul trecut pentru acest an?

Alin Alexuc: Da, am fost dezamăgit, pentru că anul trecut în luna februarie eram în vârf de formă, eram campion european şi după o lună era primul turneu de calificare pentru Jocurile Olimpice. Adică eram foarte bine pus la punct şi pregătit. M-a deranjat un pic că s-a amânat, cu trei zile înainte de turneul de calificare de la Budapesta, ne-au anunţat că turneul se amână, pentru că a venit ceva pandemie, noi nici nu ştiam despre ce e vorba atunci şi ne-au trimis acasă din cantonament. Şi v-am spus, eu eram foarte bine pregătit pentru acel turneu. Dar până la urmă ce să zic, valoarea se vede chiar dacă s-a amânat sau nu. Asta a fost viaţa, poate aşa a fost să fie. Acum mergem acolo cu gândul să fim cei mai buni.



Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTO

AGERPRES: Crezi că va fi o ediţie marcată de această pandemie având în vedere că spectatorii spre exemplu nu vor asista la întreceri?

Alin Alexuc: Am văzut şi eu chestiile astea, va fi foarte greu, dar sportivii dacă îşi doresc cu adevărat medalia, acum nu mai contează spectatorii. E adevărat, este urât cu sala goală, fără susţinători sau cu altcineva în sală. Dar fiind sportivi, noi ne ducem doar cu gândul la medalie, nu ţinem cont de faptul că nu sunt spectatori. Oricum, nu cred că o să se simtă mult că sunt Jocurile Olimpice. Ne ducem, apoi venim imediat după întrecere, avem parcă 48 de ore după competiţie să plecăm. O să fie aşa, pe fugă.



AGERPRES: Sunt şi foarte multe restricţii impuse de autorităţile japoneze...

Alin Alexuc: Am auzit că sunt şi foarte multe restricţii, dar încă nu le cunoaştem, vom vedea acolo. Am înţeles că ne vor face test în fiecare zi, nu ştim cum va fi şi ce va fi. Nu ştiu nici sala de antrenament când vom avea acces la ea, pentru că este foarte importantă perioada aia de cinci-şase zile înainte de meciuri. Nu ştim dacă putem să ieşim la antrenament, chiar nu ştiu cum va fi. La celelalte ediţii a fost mai simplu, era un program, trebuia să mergem să ne antrenăm, acum probabil că japonezii vor fi mai stricţi.



AGERPRES: Poţi transmite un mesaj românilor care îţi vor ţine pumnii strânşi în timpul competiţiei?

Alin Alexuc: Eu vreau să le transmit românilor să fie alături de noi. Să ne susţină şi dacă o să pierdem şi dacă o să câştigăm. Să fie alături de noi şi să se bucure de victoriile noastre şi să ne susţină în continuare indiferent de ce se va întâmpla la Jocurile Olimpice.