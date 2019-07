Cressida Cowell, autoarea seriei ''How To Train Your Dragon'', recompensată cu distincţia Children's Laureate

Scriitoarea britanică Cressida Cowell, autoarea seriei ''How To Train Your Dragon'' (''Cum să-ţi dresezi dragonul''), a fost recompensată cu distincţia Children's Laureate, ocazie cu care a afirmat că trebuie pus mai mult accent pe încurajarea tinerilor să citească de plăcere, potrivit Press Association, potrivit agerpres.ro.

Scriitoarea şi ilustratoarea Cressida Cowell, a cărei serie de ficţiune a fost adaptată pentru marele ecran în mai multe pelicule de animaţie, a preluat titlul de Children's Laureate de la laureata precedentă a distincţiei, Lauren Child, numită în 2017.

"Este primordial ca lectura şi cărţile să fie pline de magie şi accesibile tuturor, este foarte important să citim de plăcere", a declarat scriitoarea pentru Press Association.

"Cu toţii avem sentimentul că nu ne putem lipsi de cărţi.''

''Iubesc filmul şi televiziunea, toate spun poveşti, dar cărţile au o magie specială, creează în noi un lucru pe care nu-l putem pierde''.

"Vom avea nevoie de cărţi şi în viitor, există studii potrivit cărora cărţile creează o formă deosebită de empatie, creativitate şi inteligenţă întrucât conţin cuvinte, iar cuvintele sunt calea către gândire".

Cowell a spus că va folosi perioada de doi ani cât timp va deţine titlul de Children's Laureate să încerce să afle de ce ''magia cărţilor nu ajunge la toată lumea şi este foarte neuniform distribuită pe teritoriul ţării''.

"Nimeni nu a reuşit să ofere un răspuns adecvat întrebării mele şi anume: dacă nu-ţi permiţi să-ţi cumperi cărţi şi nu poţi merge la biblioteca publică sau dacă biblioteca şcolară a fost desfiinţată, cum poţi deveni un cititor?", a mai spus autoarea.

"Rezultatele studiilor sunt ispititoare, dacă citeşti de plăcere, ai o probabilitate mai mare să votezi, să devii proprietarul unei locuinţe''.

În discursul rostit la Shakespeare's Globe cu ocazia anunţului decernării Children's Laureate, Cressida Cowell a afirmat că susţine ideea ca toţi copiii să citească de plăcere, să poată apela la sfaturile unui bibliotecar pregătit, să îşi poată cumpăra cărţi, să se identifice cu personaje din carte, să li se citească cu voce tare şi să aibă posibilitatea să aleagă ce anume doresc să citească.

"Una dintre principalele teme din cărţile mele este protejarea mediului, fie că e vorba despre mările din vremea vikingilor sau păduri sălbatice, aşa că îmi doresc ca protecţia mediului să fie o parte din programul meu".

"Şi aşa cum o carte este parţial scrisă de mine şi parţial imaginată de cititor, sper ca programul meu să fie în egală măsură un instrument care să amplifice chiar vocile copiilor", a mai spus scriitoarea.