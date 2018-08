Cristi Danileț, REACȚIE după declarațiile lui Tudorel Toader: Discuțiile despre 'firesc' și 'nefiresc' le lăsăm pentru reflecțiile filosofice

Judecătorul Cristi Danileț, fost membru CSM, susține, referitor la declarația lui Tudorel Toader despre evaluarea procurorului general al României, că protocolul SRI-PICCJ in vigoare este legal.

"După scurta declarație de presă care a durat 20 de minute și în care s-a răspuns la o întrebare, ca la o conferința de presă, trag următoarele concluzii:

În martie „douămiioptusprezece” Ministerul Justiției solicită Ministerului Public situația Protocoalelor încheiate, începând cu anul 2005.

Imediat Procurorul General răspunde că sunt opt protocoale în total, din care două încheiate între SRI și PICCJ. Primul fusese încheiat în 2009, iar al doilea în 2016; acesta din urmă - o spune chiar ministrul justiției - a fost încheiat în decembrie 2016 în baza OUG 6/2016 și l-a abrogat pe cel din 2009.

Așadar, întreb eu, care e problema??? Protocolul în vigoare astăzi e unul legal, fiind întocmit în baza acelei OUG. Și e „firesc” :) din moment ce l-a abrogat pe cel anterior.

PS. Chestia cu „abrogarea” e un balon de săpun. Legea 24/2000 arată în ce condiții se folosesc termeni precum intrarea în vigoare, modificarea, completarea, suspendarea, abrogarea unor acte normative. Dar asta nu înseamnă că acești termeni nu se pot folosi în orice alte documente sau împrejurări. Cu alte cuvinte, folosirea termenului „abrogare” într-un context nu determină caracterizarea drept act normativ a acelui document/acțiune.

PPS. Chestia cu „antepronunțarea” care l-ar împiedica pe ministru să spună ceva de evaluarea Procurorului General e aproape hazlie: numai instanțelor le este interzis să se antepronunțe, ministrul nu are o asemenea interdicție.

PPPS: Când e vorba de aplicarea legii, vorbim de ce este „legal”. Discuțiile despre „firesc” și „nefiresc” le lăsăm pentru reflecțiile filosofice.

PPPPS: Eu mă îndoiesc că există vreo normă legală care permit ministrului justiției să ceară evidențe, detalii, sau explicații cu privire la documente clasificate încheiate de alte instituții, fie și ale Parchetelor. Potrivit legii, cât timp documentele respective sunt clasificate, nici măcar nu trebuiau să ajungă la cunoștința ministrului", a scris Cristi Danilet pe Facebook.

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, susține că a fost informat de protocolul din 2016 dintre SRI și PÎCCJ, însă infomarea a venit pe 3 aprilie. Toader precizează că a fost prezentat doar titlul protocolului cu menționea că este în vigoare, menționând că semnatarii au considerat documentul un act normativ.

"Legalitatea respectivelor protocoale poate fi stabilita doar de instanta de contencios administrativ. Pe 19 martie 2018, printr-o adresa, am solicitat oficial PICCJ sa ne trasmita situatia protocoalelor pe care le are incheiate din 2005 până in prezent. Pe 3 aprilie 2018, PICCJ a transmis catre Ministerul Justitiei faptul ca in evidentele dansilor figureaza ca fiind incheiate urmatoarele documente de cooperare institutionala, care sunt enuntate sub aspectul denumirii si care la momentul respectiv erau in numar total de 8. Se face referire la punctul 2 din respectiva adresa la protocolul din 2009 care a fost clasificat ca fiind strict secret cu precizarea ca unele dintre prevederi si-au incetat efectele prin abrogarea expresa in urma incheierii protocolului din 2016. Subliniez ca vorbim de abrogare expresa, autorii semnaturii au inteles ca sunt in fata unui act normativ dar daca am cauta in piramida actelor normative nu am vedea nicaieri un astfel de instrument juridic act normativ. La punctul 5 se face referire la protocolul din 2016 cu precizare faptului ca protocolul este in vigoare, adresa fiind din 3 aprilie. Ni se raspundea ca protocolul este in vigoare si a fost incheiat in baza prev ederilor OUG 6/ 2016 privind unele masuri pentru punere in executare a mandatelor de supraveghere tehnica. Fac o mentiunea aici: OUG care e baza legala a fost adoptata in 11 martie 2016, dar protocolul a fost incheiat in decembrie 2016, ceea ce insemnaă ca au trecut 9 luni. Mă gândesc cum o fi functionat justitia daca nu aveam asa ceva", a declarat Toader.

Ministrul Justiției a precizat că în 30 de zile va prezenta concluziile evaluării, urmând a lua o decizie în funcție de raport.

"S-a vorbit, dl, PG în conferinta de presă de ieri, eu în aceste documente, de protocolul din 2016, numai că în aceeași dată, 8 decembrie 2016 la Ministerul Public apar două protocoale în aceeași zi, sub numere diferite, conținuturi diferite. În corespondența oficiala se face referire la protocolul din data x, de nr din data de x, dar fara mentiunea faptului ca sunt doua protocoale din aceeasi data diferite", a completat Toader.