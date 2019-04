Cristi Danileţ şi Armata pe stradă. Judecătorul a ajuns la judecata CSM, deşi susţinea că nu a fost cercetat disciplinar

Marţi, 16 aprilie, Secţia pentru judecători în materie disciplinară a CSM îl va audia pe Cristi Danileţ, în cadrul acţiunii disciplinare exercitate de Inspecţia Judiciară împotriva judecătorului. Danileţ a ajuns să fie judecat disciplinar după ce a susţinut, pe Facebook, ieşirea în stradă a Armatei pentru a "păzi democraţia" împotriva coaliţiei aflate la putere.

CITEȘTE ȘI: Alimentele care protejează sănătatea oaselor. Conţin toate vitaminele şi mineralele necesare

"Inspecţia Judiciară a exercitat acţiunea disciplinară faţă de domnul judecător Danileţ Vasilică Cristi, de la Tribunalul Cluj, pentru manifestările care aduc atingere onoarei sau probităţii profesionale ori prestigiului justiţiei, săvârşite în afara exercitării atribuţiilor de serviciu, abatere disciplinară prevăzută de art. 99 lit. a) din Legea nr. 303/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorii judiciari au reținut că postarea de către judecător, pe pagina sa de Facebook, a punctului de vedere potrivit căruia sugerează, într-o modalitate elevată, că ieşirea Armatei în stradă pentru a păzi democraţia este o soluţie constituţională, în contextul atacurilor la adresa instituţiilor de forţă ale statului şi al preluării controlului politic asupra acestora, contravine obligaţiei de rezervă impusă judecătorilor şi procurorilor .

Acţiunea disciplinară a fost înaintată Secţiei pentru judecători în materie disciplinară a Consiliului Superior al Magistraturii care va decide cu privire la răspunderea judecătorului în cauză", a precizat Inspecţia Judiciară, la solicitarea STIRIPESURSE.RO.

CITEȘTE ȘI: Oamenii de știință dezvăluie adevăratul motiv: De ce e bine să dormi cu șosetele în picioare

"Poate că cineva remarcă totuşi succesiunea atacurilor, destructurărilor şi decredibilizarilor la adresa următoarelor instituţii: DGIPI, SRI, SPP, Poliţia, DNA, Jandarmeria, PICCJ, ICCJ, Armata. Nu par întâmplătoare după declararea sus şi tare a "abuzurilor instituţiilor de forţă". Ştim cu toţii ce ar însemna lipsirea de eficienţă sau, mai rău, preluarea controlului politic asupra acestor instituţii: servicii, politie, justiţie, armată? Şi, apropo de Armată: oare s-a aplecat cineva asupra dispoziţiilor art. 118 alin. (1) din Constituţie potrivit cărora "Armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea (...) a democraţiei constituţionale" ? Ce ar fi dacă într-o zi am vedea armata pe stradă păzind ... democraţia, că tot am văzut azi că e in scădere coeficientul?! Nu v-ar surprinde să realizaţi că ar fi ... constituţional!? Eu cred că nu vedem pădurea din cauza copacilor...", este postarea judecătorului Cristi Danileţ, care i-a adus o acţiune disciplinară.

Judecătorul Cristi Danileţ susţinea însă, în urmă cu o lună, că nu a fost niciodată cercetat disciplinar, în condiţiile în care acţiunea disciplinară împotriva sa era deja exercitată de Inspecţia Judiciară. Potrivit articolului 44, alin. (6) din Legea 317/2004, "în vederea exercitării acţiunii disciplinare este obligatorie efectuarea cercetării disciplinare de către Inspecţia Judiciară".