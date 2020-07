Cristian Balaj a cerut la AMA/WADA reducerea sancţiunilor sportivelor de la Corona Braşov

Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că a făcut demersurile necesare la AMA/WADA (Agenţia Mondială Antidoping) pentru reducerea sancţiunilor în cazul de dopaj de la echipa feminină de handbal Corona Braşov, potrivit Agerpres.

"Sportivele se află în perioada în care pot face apel la decizia ANAD. Dacă una dintre persoanele sancţionate, care a primit o decizie din partea Comisiei de audiere, este nemulţumită, atunci are dreptul să facă apel. Noi am început demersuri în ceea ce le priveşte pe sportive din dorinţa de a le reduce sancţiunea, mai exact de a o îngheţa. Nu ştim dacă WADA va aproba sau nu această reducere a sancţiunilor. Motiv pentru care trebuie să informăm sportivele că au dreptul la apel. Însă este important ca ele să facă acest lucru în termenul care le permite. Faptul că am cerut reducerea sancţiunilor pentru sportive nu înseamnă că acest lucru se va şi întâmpla. Depinde de cei de la WADA. Noi am făcut demersurile necesare la WADA pentru reducerea sancţiunilor. WADA nu are această obligaţie, dar poate să accepte acest lucru înainte de a se ieşi din termenul în care sportivele au dreptul să facă apel", a spus preşedintele.

Acesta a explicat că ANAD nu va comunica oficial sancţiunile din acest caz şi nici nu va confirma sau infirma informaţiile apărute în mass-media decât după ce deciziile vor deveni definitive. "O informare oficială a ANAD privind sancţiunile în acest caz se va face după ce acestea devin definitive. Conform codului, noi, cei de la ANAD, nu avem voie să comunicăm deciziile. Este un drept al sportivelor şi trebuie să le protejăm. Sportivii şi personalul asistent care au fost sancţionaţi cunosc deciziile. Eu nu pot nici să confirm, nici să inform sancţiunile apărute în presă. Aceste informaţii nu au apărut de la ANAD", a subliniat Balaj.

"Am discutat cu preşedintele Federaţiei Române de Handbal şi ne dorim să facem acţiuni privind gradul de conştientizare a ceea ce înseamnă antidopingul în rândul sportivilor şi personalului asistent. Pentru că trebuie să ne gândim şi la medici, dar şi la preşedinţii care uneori recomandă medicului ca sportivii să facă anumite tratamente într-o anumită clinică. Şi trebuie să fim atenţi, mai ales când se semnează un contract cu un sportiv. Pentru că dacă ceri unui sportiv să respecte recomandările medicului e important să fie trecut în contract şi noţiuni legate de doping. Adică să fie respectate acele prevederi. Din păcate, aceste lucruri lipsesc şi avem prejudicii care ulterior sunt greu de controlat. În acest moment avem în construcţie o aplicaţie mobilă. În cadrul acesteia, sportivii când au nelămuriri sau suspiciuni pot apăsa un buton verde. Pentru că dacă am fi avut această aplicaţie poate fetele de la Corona ar fi apăsat acel buton şi în cel mai scurt timp ofiţerul ANAD care răspunde de handbal ar fi sunat jucătoarea şi ar fi încerca să ajute. Şi atunci, cu această aplicaţie sportivii pot intra în contact direct cu noi", a adăugat Cristian Balaj.

În cadrul conferinţei de presă, organizate cu ocazia semnării unui parteneriat între ANAD şi Federaţia Sindicală Sportul Românesc, Dumitru Costin, secretarul general al organizaţiei sindicale, dar şi preşedinte al BNS, a dezvăluit că medicul echipei Corona Braşov, Marius Capră, a lucrat şi pentru Comitetul Olimpic şi Sportiv Român.

"Medicul de la Corona Braşov (n.r. - Marius Capră), care trebuia să fie foarte bine pregătit şi să fie primul care să refuze această procedură, printre altele se afla la momentul respectiv şi pe ştatul de plată al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român. El era unul dintre medicii recunoscuţi şi plătiţi de COSR. Iar tu, ca medic plătit şi de COSR, întrebi medicul de la clinica respectivă: 'Nu e aşa că sunt OK procedurile?'. Iar răspunsul este: 'Da, e în regulă. Ia plătiţi voi aici, că sunt bani publici. Aduceţi stolul de persoane să le facem tratamentul că nu este interzis'. De asta spun că mulţi tratează dopingul cu foarte mare superficialitate. Prin intermediul sportivilor poate schimbăm un pic şi comportamentul cluburilor şi al federaţiilor în ceea ce priveşte dopingul. Pentru că nu putem lăsa lucrurile aşa, pentru că în final cei care decontează sunt sportivii. Medicul ăla se duce şi profesează în continuare, nu în sport, dar profesează. Însă fetele acestea stau pe tuşă şi riscă să-şi rateze carierele. Eu unul nu mai pot să las aşa lucrurile când ştiu că federaţiile primesc bani anual de la MTS... dar ele vor să cheltuie cât mai puţin pe zona de educare, informare şi control antidoping. Nu mi se pare normal", a precizat Dumitru Costin.

La jumătatea lunii noiembrie a anului trecut, jucătoarele echipei Corona Braşov au fost implicate într-un caz de dopaj după ce au efectuat la clinica IOMED Clinique terapia cu laser de joasă frecvenţă, interzisă de regulamentele Agenţiei Mondiale Antidoping.

Ulterior, Comisia Centrală de Disciplină a Federaţiei Române de Handbal a suspendat provizoriu 18 jucătoare de la Corona Braşov, suspectate că ar fi folosit terapia cu laser intravenos, interzisă de regulamentul antidoping. Bianca Bazaliu, Daciana Hosu şi Cristina Laslo au fost suspendate începând cu data de 25 noiembrie, Eliza Iulia Buceschi, Daria Bucur, Ana Maria Lopătaru, Natasa Nolevska, din 26 noiembrie, Sorina Maria Tîrcă, Marilena Alexandrina Neagu, Mihaela Diana Popescu, Elena Andreea Pătuleanu, Ivona Pavicevic, Viktoriya Tymoshenkova, Andreea Elisa Chiricuţă, Andreea Georgiana Ciuciulete, Elaine Gomes Barbosa, Alicia Maria Gogîrlă, din 29 noiembrie, iar Claudia Eugenia Lăcătuş şi Oana Maria Căprar, din 3 decembrie.

Mai târziu, comisia a decis să ridice suspendările jucătoarelor Andreea Elisa Chiricuţă şi Alicia Maria Gogîrlă, după ce a rezultat că acestea nu au făcut terapie cu laser intravenos.

Clubul Corona Braşov a fost exclus din grupele Cupei EHF de Federaţia Europeană de Handbal (EHF), dar şi din Liga Naţională.

Conform informaţiilor vehiculate de presa sportivă în ultima perioadă, dar neconfirmate de ANAD, jucătoarele de la Corona Braşov au primit sancţiuni cuprinse între 1 an şi 3 luni şi 1 an şi 8 luni de suspendare, preşedintele clubului, Liviu Dragomir - 2 ani şi 6 luni, directorul tehnic Mariana Tîrcă - 2 ani şi medicul Marius Capră - 4 ani.