Cristina Neagu, după victoria cu Metz: Avem o echipă care se poate bate cu orice echipă din Liga Campionilor

Cristina Neagu a declarat, duminică, după partida dintre CSM București și Metz, scor 32-27, că este foarte mulțumită de jocul făcut de echipa sa, potrivit Mediafax.

”Pentru noi, practic fiecare meci rămas în această grupă este ca o finală. Şi cred că întreaga echipă a făcut un meci senzaţional astăzi. Sunt foarte, foarte mândră de cum am luptat astăzi. Fiecare meci e ca o finală. Va fi foarte greu următorul meci, pentru că jucăm împotriva unor echipe foarte bune, avem nevoie de toate punctele puse în joc. Cred că, dacă avem atitudinea de astăzi, putem să ne luptăm cu orice echipă. Bineînţeles, este puţin mai uşor când joci acasă, când ai publicul în spate, însă de asta avem nevoie. Să avem această atitudine şi să credem în victorie până la capăt. Avem o echipă care se poate bate cu orice altă echipă din Liga Campionilor”, a declarat Cristina Neagu, pentru Telekom Sport.

Neagu a lăudat-o și pe portarul echipei, Denisa Dedu: ”Per total, am jucat mai bine decât ele. Am jucat bine în apărare, deşi am primit destule goluri, am înscris, am avut un portar într-o zi foarte bună. Cred că per total am fost puţin mai bune decât ele pe toate fazele jocului”.

Clasamentul Grupei 1:

1. Metz 8 puncte

2. Rostov-Don 7 puncte

3. Esbjerg 6 puncte

4. Kristiansand 5 puncte

5. CSM Bucureşti 5 puncte

6. Ferencvaros 3 puncte