Cristina Tarcea, declarații de ULTIM MOMENT înainte de decizia CCR: 'Completurile au fost alcătuite potrivit legii'

Curtea Constituţională a României discută, miercuri, sesizarea privind un posibil conflict juridic între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe tema completurilor specializate în corupţie. Șefa ÎCCJ, Cristina Tarcea, a spus

„Tocmai am trimis o statistică, ieri, la CCR în care am arătat că în perioada 2003-2018 au fost soluționate 170 care intră sub incidența legii 178/2000. Completurile au fost alcătuite potrivit legii”, a spus Cristina Tarcea.

Cristina Tarcea a mai spus că pe rolul ÎCCJ se află dosare în care a fost invocată această excepție.