Cristoiu, despre scrisoarea lui Giuliani: Îndemnurile sunt adresate exclusiv Guvernului

În REVISTA PRESEI de astăzi, STIRIPESURSE.RO vă propune o analiză a jurnalistului Ion Cristoiu pe tema scrisorii transmise de avocatul lui Donald Trump, Rudolph Giuliani, către autoritățile din România.

cristoiublog.ro:

(...) N-o să mă apuc eu să fac din Scrisoarea lui Giuliani un mesaj scris pe boltă cu fulgere de foc de Atotputernicul. Repet ceea ce de atîtea ori am spus și scris: Orice fapt și orice cuvînt despre noi apărute în străinătate trebuie abordate cu calm, cu luciditate, sub semnul minimului orgoliu național.

Întorcîndu-ne la fapte, cum ne-a învățat Nae Ionescu, se cuvine a remarca următoarele:

1) Rudolph Giuliani nu s-a rezumat la enunțarea unei păreri despre abuzurile din România. El a făcut un gest: A trimis o scrisoare Președintelui, președinților celor două Camere și premierului. După trecerea în revistă a gravelor abuzuri comise de Binomul SRI-DNA, cu accent deosebit pus pe Protocoale, Scrisoarea purcede la cîteva îndemnuri adresate Guvernului României pentru corectarea relelor comise de domnia Binomului și pentru preîntîmpinarea altora în viitor:

„Amnistie pentru cei acuzați și condamnați ca urmare a exceselor DNA.” Înființarea unEi Comisii independente „formată din judecători internaționali și experți legali” care să examineze originile protocoalelor și impactul lor. Identificarea sutelor de dosare de la DNA despre judecători. Sînt și alte îndemnuri. De remarcat că îndemnurile sînt adresate exclusiv Guvernului. Scrisoarea a fost adresată și Premierului. Înaintea lui Klaus Iohannis, a președinților celor două Camere, cel care trebuia să răspundă pînă acum Scrisorii e Guvernul României.

A făcut Guvernul așa ceva? 2) Lobby-ul pro Binom denunță corupția în numele investitorilor americani. Deloc paradoxal că o Scrisoare a lui Giuliani invocă și ea interesele investitorilor americani. 3) De acord că Scrisoarea ține de un lobby plătit de cineva. Din România sau din afară. Dacă privim Documentul ca un fapt de propagandă internă românească, chestiunea are importanță. E greu să dai greutate de adevăr unui text plătit. Dacă privim Documentul ca un fapt de politică externă, plata e lipsită de relevanță. Indiferent de cît s-ar fi plătit, important e că Rudolph Giuliani și-a asumat un gest public prin trimiterea unei Scrisori autorităților române. (Mai multe detalii AICI

Ziarul Financiar:

Deşi din toate părţile vin avertismente - agenţiile de rating au trimis calificativele ţării în „junk”, categorie nerecomandată pentru investiţii, analiştii spun că activele turceşti au devenit netranzacţionabile sau că băncile nu vor mai rezista mult şocului valutar, iar costurile de finanţare ale guvernului cresc -, locotenenţii pe care-i are la guvernare preşedintele Erdogan spun că ei nu văd niciun risc: economia stă pe fundaţii solide.

Cât poate rezista în picioare o economie sau o naţiune cu o inflaţie de peste 15%? S&P, o agenţie de rating americană, apreciază că inflaţia va sări la 20% anul viitor, când economia se va contracta accentuat. Steve Hanke, un economist care a ajutat la reformarea sistemelor monetare din, printre altele, Bulgaria, Bosnia, Muntenegru, Estonia şi Rusia, oferă cifre şi mai dramatice pentru inflaţie. „În prezent, măsor inflaţia cu date de mare frecvenţă, iar pentru Turcia mi-a ieşit o inflaţie anuală de 101%. Niciodată n-a mai fost aşa de mare”, a explicat Hanke pentru CNBC.

Lira turcească s-a devalorizat cu aproximativ 40% faţă de dolar de la începutul anului, împinsă în jos de presiunile create de sancţiuni comerciale aplicate reciproc de SUA şi Turcia, de tensiunile diplomatice dintre cele două state aliate în NATO, şi de retragerea investitorilor de pe o piaţă unde Erdogan încearcă să preia controlul politicii monetare, iar banca centrală nu-şi apără independenţa. Erdogan nu permite creşterea dobânzilor, de care investitorii ar avea nevoie pentru atenuarea efectelor inflaţiei, pentru că dobânzile mai mari ar pune în pericol creşterea economică bazată pe datorie promovată de guvern.

„Prăbuşirea lirei care a început în mai, pare că va împinge sigur economia spre o criză bancară”, apreciază Jason Tuvey, analist la Capital Economics. S&Pa retrogradat calificativul datoriilor turceşti în categoria „junk”, nerecomandată pentru investiţii, înainte de intensificarea crizei lirei de către sancţiunile americane, stârnind îngrijorări privind rezistenţa sistemului bancar al Turciei.(Mai multe detalii AICI

RFI:

Intr-un mesaj posat pe Twitter şi dezvoltat apoi mai pe larg la o întâlnire cu jurnaliştii în Biroul oval, Donald Trump a pus marţi în gardă, mai întâi motorul de căutare Google şi apoi reţelele de socializare Twitter şi Facebbok. „Trebuie să fie atente!” a avertizat şeful Casei albe. Cum se explică acest nou atac al preşedintelui american la adresa giganţilor internetului?

Donald Trump, ca de obicei, şi-a lansat atacul mai întâi pe Twitter. „Am căutat „actualităţi Trump” pe Google şi nu am găsit decât articole din medii Fake News. Cu alte cuvinte, este TRUCAT, la adresa mea şi a altora, pentru ca aproape toate articolele şi informaţiile să fie negative” a scris şeful Casei albe pe Twitter. In opinia lui Trump, „mediile de informare republicane şi conservatoare sunt date la o parte. Este o situaţie foarte gravă de care ne vom ocupa” a ameninţat preşedintele.

Atacurile au fost apoi reluate şi dezvoltate în faţa presei reunite în Biroul oval. De această dată, lista presupuşilor vinovaţi s-a extins la Twitter şi Facebook, acuzate alături de Google că „navighează în ape tulburi. Este injust faţă de o mare parte a populaţiei. Aceste firme trebuie să fie foarte atente de acum încolo” a mai spus Donald Trump evocând mii de plângeri depuse din cauza asta fără să dea însă mai multe detalii.

Acuzaţiile de parţialitate lansate de preşedintele american au fost deîndată respinse, contestate şi dezminţite de Google. Firma din Mountain View spune într-un comunicat că „nu orientează rezultatele motorului său de căutare spre vreo ideologie politică”. In plus, gigantul netului mai precizează că anual aduce sute de ameliorări algoritmilor săi de căutare.