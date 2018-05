Criză fără PRECEDENT în sănătate, în România. Spital rămas FĂRĂ medici la Urgenţe

Toţi cei 40 de medici de la UPU-SMURD Oradea au demisionat, nemulţumiţi de modificarea unor sporuri Cei 40 de medici din cadrul UPU-SMURD Oradea, în frunte cu medicul şef, au demisionat din funcţie, fiind nemulţumiţi de modificarea unor sporuri, în urma unei decizii de săptămâna trecută a Consiliului Local Oradea, anunţă News.ro.

Fostul medic şef al UPU-SMURD Oradea, Hadrian Borcea, a declarat marţi, pentru News.ro, că el a demisionat săptămâna trecută, iar demisia a intrat în vigoare încă de luni, iar pe data de 7 mai toţi cei 40 de medici din cadrul secţiei respective şi-au dat demisia, care va intra în vigoare pe data de 14 mai.

El a spus că principala sa nemulţumire este legată de micşorarea unor sporuri pentru cei care lucrează în condiţii grele.

“Nemulţumirea principală este legată de ştergerea dintr-un pix a unui principiu care ne-a făcut să funcţionăm în ultimii 15 ani şi anume motivarea celor care lucrează în condiţii grele. Până în februarie existau şapte sau opt paliere de motivare. Eu stabileam nişte criterii şi se acordau sporuri diferenţiate în funcţie de aceste condiţii grele. De exemplu cel care lucra pe elicopter sau triaj avea sporul cel mai mare, îngrijitoarele de curăţenie aveau sporul cel mai mic. Acest principiu a dispărut, toată lumea primeşte acelaşi spor, fie că este asistentă, fie că este medic, în aceeaşi categorie”, a afirmat fostul medic şef al UPU-SMURD Oradea, care a precizat că sporul a fost plafonat la medici la 22 la sută, la asistenţi la 41 la sută, iar pentru restul personalului auxiliar a crescut.

“Un asistent care lucra pe elicopter avea spor de 100 la sută, acum are spor de 41 la sută. Este o prăbuşire de 60 la sută în condiţiile în care legea salarizării le creşte salariul puţin”, a mai explicat Hadrian Borcea.

El a precizat că acest principiu i-a permis să creeze un echilibru între toate categoriile de persoane.

“Este vorba de principiul acesta, care mi-a permis în ultimii 12 ani de cînd sunt medic şef să creez un echilibru între toate categoriile de persoane. Este un servicu extrem de complex, cu 200 de angajaţi, care trebuie bine echilibrat, iar acest echilibru a dispărut”,a a mai spus fostul medic şef al UPU-SMURD Oradea.

El spune că există discuţii cu reprezentanţii Primăriei Oradea pentru găsirea unor soluţii.

Nemulţumirea medicilor a apărut după ce la sfârşitul săptămânii trecute Consiliul Local Oradea a aprobat reducerea unor sporuri.

Primarul Ilie Bolojan a explicat, prin intermediul unui comunicat de presă postat pe site-ul Primăriei, de ce s-a ajuns la această situaţie.

El a afirmat că, dacă s-ar aplica la toţi angajaţii din spitalele din Oradea sporurile minime prevăzute de lege, s-ar crea un deficit de 29 la sută la Spitalul Judeţean, iar la Spitalul Municipal, pentru că are mai multe specialităţi, s-ar înregistrat un deficit de 45 la sută.

Primarul a menţionat că anul 2017 a funcţionat după o legislaţie care a avut ca efect un fond de salarii de aproximativ 40 milioane euro, incluzând şi sporurile de la spitalele din Oradea, iar din aceste venituri, sporurile salariale reprezentau 57 la sută, iar în acest an, ca efect al noii legi a salarizării, acest fond de salarii a crescut la 65 milioane euro.

“Practic am avut de ales între două variante: să aplicăm un spor redus cu un anumit procent pentru toate categoriile de personal, respectiv medici, asistenţi sau infirmiere. O variantă de lucru ar fi însemnat să tăiem 2/3 din sporuri la Judeţean şi aproape 90 la sută din ele la Spitalul Municipal, sau a doua variantă, care s-a şi aplicat, adică să luăm nişte măsuri diferenţiate, având în vedere ca nimănui să nu îi scadă salariul, ţinând cont de creşterea bazei. În condiţiile în care la o categorie de personal a crescut baza foarte mult, am considerat că putem să aplicăm sporul într-o formă diminuată mai mult. La fel, la categoria asistenţilor medicali, întrucât baza a crescut ceva mai puţin, am considerat că putem aplica o diminuare mult mai mică decât în cazul medicilor”, a explicat Ilie Bolojan.

Edilul speră ca Guvernul României să ia în zilele următoare o decizie pentru detensionarea situaţiei din spitale.