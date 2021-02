CS Dinamo are 16 sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo şi 292 în loturile naţionale şi olimpice

Clubul Sportiv Dinamo are până în prezent 16 sportivi calificaţi la Jocurile Olimpice de la Tokyo din acest an şi 292 de reprezentanţi în loturile naţionale şi olimpice la diverse discipline, informează gruparea din Şoseaua Ştefan cel Mare într-un comunicat publicat pe site-ul său oficial, potrivit Agerpres.

În anul 2020, sportivii dinamovişti au cucerit, la competiţiile internaţionale oficiale, un total de 66 de medalii (31 aur - 18 argint - 17 bronz). Larisa Iordache (gimnastică), Laura Ilie (tir), Alin Alexuc (lupte), Iuliana Buhuş, Marius Cozmiuc, Ancuţa Bodnar, Viviana Bejinariu, Amalia Bereş, Mădălina Bereş, Maria Tivodariu, Denisa Tîlvescu şi Georgiana Dedu (toţi, canotaj) au cucerit în 2020 titluri europene la seniori, în probe olimpice.

CS Dinamo Bucureşti şi-a evaluat activitatea desfăşurată în anul 2020 în cadrul unei şedinţe de bilanţ desfăşurate, luni, în sala de trofee a clubului. La eveniment au participat preşedintele CS Dinamo, Ionuţ Adrian Popa, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, secretarul general adjunct al Ministerului Afacerilor Interne, Geani Cătălin Nica, secretarul general adjunct al Guvernului, Istvan Zahoranszki şi a reprezentanţilor unor structuri cu care colaborează gruparea bucureşteană.

Citește și CODICELE atacului lui Băsescu la adresa DNA și susținerea SIIJ contra Direcției-Fratele și nepotul său, condamnați definitiv în spețe DNA, fiica sa ÎN AȘTEPTARE



Ionuţ Adrian Popa a afirmat că principala preocupare a clubului în perioada de pandemie a fost asigurarea condiţiilor de pregătire pentru sportivi.



"2020 a fost un an greu, care a presupus un efort uman şi financiar considerabil. În 2020, principala preocupare a noastră a fost susţinerea sportivilor pentru continuitatea pregătirii, în condiţiile generate de pandemia de coronavirus. Cu toate dificultăţile, Dinamo a avut realizări atât pe linie sportivă, cât şi logistică. Mulţumim tuturor celor care au fost alături de noi în acest an greu, Ministerului Afacerilor Interne, Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, Ministerului Tineretului şi Sportului, federaţiilor naţionale, celorlalte structuri guvernamentale şi locale", a punctat preşedintele CS Dinamo.



La rândul său, preşedintele COSR, Mihai Covaliu, a declarat că gruparea alb-roşie reprezintă un "pilon al sportului românesc".



"Dinamo are o pondere foarte bună în lotul olimpic pentru Tokyo şi suntem convinşi că vor mai fi şi alţi sportivi dinamovişti calificaţi. Dinamo este un pilon al sportului românesc şi cu toţii avem datoria să contribuim la consolidarea acestei poziţii. Faptul că Dinamo are 292 de sportivi în loturile naţionale şi olimpice este extraordinar, dar trebuie să privim mai departe, spre Jocurile Olimpice de la Paris 2024 şi Los Angeles 2028. Avem nevoie de continuitate, avem nevoie de susţinerea CS Dinamo pentru toţi sportivii şi componenţii staff-urilor tehnice. Vreau să mulţumesc şi eu Ministerului Afacerilor Interne pentru sprijinul acordat CS Dinamo, o structură de elită aşa cum sunt şi altele din cadrul MAI", a spus Covaliu.