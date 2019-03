CSM a decis - Modificările propuse de Tudorel Toader la OUG 7 au primit aviz NEGATIV

Consiliul Superior al Magistraturii a decis, in sedinta plenului de marti, emiterea unui aviz negativ privind proiectul de modificare a OUG 7. Magistratii din plen au decis sa ia hotararea in unanimitate si sa solicite abrogarea in totalitate a Ordonantei.

"Cu unanimitate, in Comisia 1, s-a hotarat vot negativ cu privire la modificarea OUG 7, avand in vedere ca in propunerile din ultima ordonanta nu s-a tinut seama de propunerile CSM concretizate intr-un mandat dat presedintelui CSM in sensul abrogarii textelor", a spus judecatoarea CSM Mariana Ghena.

Tudorel Toader a propus modificarea unor texte contestate de magistrati, insa una dintre solicitarile importante se refera la activitatea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie, considerata de multi judecatori si procurori un instrument de presiune.