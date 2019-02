CTP a identificat TRUCUL care i-a adus victoria lui Mertens: 'Simona a dat semne clare de probleme'

Simona Halep, locul 3 WTA a fost învinsă cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, în finala turneului de categorie Premier de la Doha. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a urmărit și el meciul și l-a comentat.

CTP susține că cel mai tare îl îngrijorează posibilele probleme medicale pe care Halep ar putea să le aibă.

„Mă îngrijorează cel mai tare nu că a pierdut Simona, ci că în ultimele 3, 4 game-uri, Simona a dat semne clare de probleme fizice pe piciorul stâng şi asta sper să nu fie legat de spate, coloană, de sciatic, pentru că asta i-ar afecta încrederea. Abia scăpase de gândul că are o problemă sau ceva fizic în neregulă. Meciul s-a întors în urma unui truc al lui Mertens, e legal, la 2 – 0 în setul 2 pentru Simona, Mertens a cerut pauză de vestiar, în mod evident a fost o prefăcătorie, nu avea nimic la spate aşa cum pretindea. A venit de la vestiar foarte repede şi a jucat foarte bine după aceea. Astfel de momente trebuie gestionate în tenis. Simona nu a reuşit să revină după acea întrerupere. Un singur reproş aş avea din punct de vedere tactic, după ce a reuşit multe lovituri câştigătoare, Mertens i-a ridicat mingea pe mingea aspră, agresivă a Simonei. Simona s-a retras, a rămas pe fundul terenului. Nu am văzut niciun drive volley în timpul meciului, lovitura pe care o stăpâneşte foarte bine. Am văzut că a fost mai puţin dinamică decât de obicei. Important e să vedem ce problemă fizică are. A făcut finală la Doha, e foarte bine, mergem mai departe”, a declarat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu. Potrivit acestuia, Simona Halep ar trebui să se decidă - ori merge cu antrenor, ori continuă fără.