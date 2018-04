CTP dezvăluie planul liderilor PSD și ALDE din spatele mitingului pentru familie

Am văzut multe scrise despre faptul că am intrat într-un nou război mondial. Al patrulea, dacă numărăm Războiul Rece drept al treilea. Interesant este însă că acest al patrulea război mondial hibrid este declarat şi recunoscut ca atare atât de cei mai de vârf analişti din Ucraina, cât şi de o parte importantă şi interesantă a analiştilor ruşi

Când cei doi care stau faţă în faţă în linia întâi o declară, ceva trebuie să susţină un asemenea diagnostic strategic. Şi, trebuie să recunosc, baza de documentaţie este impunătoare.

Institutul Naţional de Studii Strategice al Ucrainei, aflat în subordinea Preşedinţiei, a publicat, sub semnătura coordonatorului Volodymyr Horbulin, directorul Institutului şi consilier al Preşedintelui, cartea „Războiul Mondial Hibrid: linia întâi ucraineană“, care trece în revistă toate caracteristicile şi argumentele faptului că am intrat într-un nou război global, cu Rusia agresor şi spaţiul occidental şi pro-occidental, unde sunt prezentate toate componentele acestui război, pornind de la experienţa ucraineană care resimte cel mai acut această agresiune. Teoria este susţinută şi am avut surpriza să regăsesc toate argumentele (necitate) la Stanislav Belkovsky, directorul Institutului de Strategie Naţională al Rusiei.