CTP, ipoteză șoc: Dragnea va încerca să conducă partidul aidoma mafioţilor

În opinia jurnalistului Cristian Tudor Popescu, condamnarea definitivă la 3 ani și 6 luni cu executare pentru Liviu Dragnea nu va însemna retragerea completă de pe scena politică a fostului lider al PSD, fiind de părere că acesta va încerca să conducă partidul aidoma mafioților.

stirileprotv.ro:

Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, la Știrile ProTV, despre viitorul PSD și al lui Liviu Dragnea, după ce liderul partidului a ajuns luni la închisoare.

Andreea Esca: ”După votul de ieri, Curtea Supremă încheie cariera lui Dragnea? Cum va rămâne în istorie?”

CTP: ”Nu am de unde să ştiu cum îl va consemna istoria. Să trăim până atunci. Comportamentul lui Dragnea când a fost dus la Rahova arată că el îşi imaginează un viitor, că nu s-a terminat nimic, un viitor politic. De ce? Pentru că a avut grijă să nu existe nicio imagine pe care istoria să o înregistreze, Liviu Dragnea deţinut, puşcăriaş. Vi-i amintiţi pe aceşti inşi duşi la arest, care îşi acopereau capul cu haina trasă din spate, fie îşi puneau sacoul sau pardesiul pe cătuşe, ca să nu existe nicio imagine cu ei în acea postură?Exact asta a făcut Dragnea. I s-a pus la dispoziţie o maşină cu geamuri polarizate, ca să nu se vadă înăuntru, de către ministerului lui Carmen Dan. De mâine, avocaţii lui, ciurda de avocaţi plătiţi cu sume de te apucă ameţeala, vor acţiona ca să îl scoată de acolo. Mai are posibilităţi care au fost prevăzute pentru astfel de situaţii. Domnul Dragnea poate scrie o carte cu titlul ”Avem o ţară, cum o băgăm în zid?”, unde are o experienţă remarcabilă. Şi cu această carte mai scrie încă vreo două sau plăteşte o echipă care să i le scrie şi nu îl vedem noi stând acolo 3 ani şi jumătate. Dansul e optimist.” (...)