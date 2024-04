Cu un loc modest în sondaje, Burduja se arată optimist: 'Nu sunt un candidat de sacrificiu' / Principala problemă pe care vrea să o rezolve în București

Sebastian Burduja, întrebat dacă e un candidat de sacrificiu, răspunde: „Nu, sunt un candidat care vrea binele Bucureștiului”. Prima problemă a Capitalei e consumul de droguri.

Într-un sondaj Sociopol, Burduja este cotat cu 11% intenție de vot, iar în sondajul Avangarde ocupă tot locul 4 cu 15%

Prima problemă a Bucureștiului este consumul de droguri, declară la RFI candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, Sebastian Burduja. Întrebat dacă este un candidat de sacrificiu, liberalul a răspuns: „Nu, sunt un candidat care vrea binele Bucureștiului".

Sebastian Burduja se arată optimist, în contextul alegerilor pentru Primăria Capitalei: „Eu am intrat în această bătălie, pentru că nu puteam să accept că aș putea susține eu, PNL, unul dintre ceilalți trei candidați cu șanse la funcția de primar general. Nu cred în competența lor, în proiectul lor pentru București (...). Cred că sunt foarte mulți bucureșteni care vor să schimbăm Bucureștiul și să facem o mare Capitală europeană, respectată, în care să ne regăsim cu toții plăcerea, bucuria, mândria de a aparține acestui oraș".

Întrebat dacă va obține sub scorul PNL la alegeri, liberalul a răspuns: „Eu cred că atât eu, cât și PNL suntem cea mai bună variantă pentru bucureșteni. Acest oraș are nevoie de o politică de dezvoltare, o politică autentică de dreapta. Consider că suntem singura alternativă reală de dreapta pentru București. PNL și modelul acesta liberal de administrație a livrat performanță în țară. Sunt mulți bucureșteni care s-au dus la Oradea, la Cluj, la Piatra Neamț, unde un primar liberal cu viziune, într-un parteneriat onest, corect, în baza legii, cu mediul privat, au făcut ordine, curățenie și au adus și dezvoltare".

Burduja nu se vede un 'candidat de sacrificiu'

Întrebat dacă este un candidat de sacrificiu, Sebastian Burduja a răspuns: „Nu, sunt un candidat care vrea binele acestui oraș, un candidat care are un plan și care înseamnă siguranță publică, înseamnă un București conectat, deblocat, cu proiecte mari, cum este tunelul urban București, de la Piața Presei până la Parcul Tineretului și mai departe spre Șoseaua Berceni, prin subteran, traficul în subteran, orașul pentru oameni este una dintre devizele mele (...). Sunt un candidat care vrea un București mai verde și am venit cu aceste două mari proiecte, Pădurea Băneasa-pădure parc, amenajat așa cum vedem în vestul Europei și Parcul Central, care va lega Parcul Izvor de curtea și de parcul din jurul Palatului Parlamentului, respectiv de parcul din fața Academiei Române".

Candidatul PNL la alegeri consideră că principala problemă a Bucureștiului este consumul de droguri: „Din punctul meu de vedere, prima problemă a Capitalei este consumul de droguri. Nu există părinte în acest oraș care să-și trimită copilul la școală sau la liceu, fără să aibă această mare frică (...). Ce poate face primarul general? E o întrebare validă. Are nevoie de un parteneriat cu Ministerul de Interne, cu Agenția Națională Antidrog, cu Ministerul Educației, pentru campanii de prevenție și de ajutorare, de sprijin, cu Ministerul Sănătății, dar mai are câteva pârghii, are Poliția Locală, care trebuie să fie în proximitatea școlilor și în spațiile publice, poate să facă supraveghere video pe zonele sensibile. Și mai poate să facă un lucru, poate să reabiliteze casele dărăpănate, care în momentul ăsta, la kilometrul zero, în Centrul Vechi, au devenit focare pentru traficanți și consumatori de droguri".