Cum a ajuns Secția Specială la Kovesi în dosarul Onea- Negulescu : Foștii subalterni, personaje-cheie în dosar

Laura Codruta Kovesi anunta, ieri, dupa aproape 5 ore de audieri la Secția de Investigare a Infractiunilor din Justitie, ca a fost pusa sub invinuire pentru constituirea unui grup infractional organizat in dosarul in care sunt cercetati Lucian Onea și Mircea Negulescu. Masura procurorilor a fost luata desi fosta sefa a DNA fusese chemat pentru a da o declaratie in dosarul in care este cercetata in legatura cu aducerea in tara a lui Nicolae Popa.

Desi in spatiul public s-a vehiculat ca Laura Codruta Kovesi ar fi fost denuntata de subalternii ei cercetati in noul dosar, surse judiciare sustin ca nu Mircea Negulescu si Lucian Onea sunt cei care ar fi denuntat. Presupuse probe incriminatorii ar fi venit din partea actualilor sefi ai DNA, Marius Iacob si Calin Nistor.

Citeste si Fost primar revine în politică

Cei doi au fost audiati in dosar si ar fi depus documente care ar arata ca, desi oficial DNA Ploiesti era coordonata de unul dintre ce doi adjuncti, in realitate Kovesi era cea care tinea legatura cu seful structurii, realizand, de fapt, coordonarea, spun sursele citate.

De altfel, la bilantul DNA cei doi au lasat sa se inteleaga ca Laura Codruta Kovesi avea intreaga putere de decizie la nivelul DNA.

Intrebat daca va tolera comportamente precum cele de la DNA Ploiești, șeful institutiei a raspuns: "De unde ati dedus ca am tolerat? Daca am dispus revocarea unora, inseamna ca nu tolerez. Legea confera parghii pentru a corecta astfel de situatii. Singurul instrument este revocarea dupa procedura revazuta de legea si emiterea ordinului de revocare. Nu poti revoca o persoana, trebuie sa faci verificari prealabile, sa ai elemente care sa conduca la revocarea acesteia. (..) Voi lua masurile care depind de mine si unde se impun aceste masuri. Va fi revocat cine va incalca grav normele de procedura. Cine isi face treaba, va ramane in cadrul directiei".

"Am coordonat serviciul teritorial Ploiesti vreo 9 luni. Daca nu aparut elemente din care rezultau comportamente de genul care au aparut ulterior, sa mi le spuneti si mie, nu stiu de ele", a completat Calin Nistor, mentionand ca in restul perioadei Serviciul a fost coordonat de celalat adjunct, Marius Iacob.

"DNA e condusa de o singura persoana, de procurorul sef. Daca pana la momentul la care am decis acele revocari nu au fost luate asemenea masuri, nu e responsabilitatea noastra", a precizat Iacob.

"Daca va veti uita in regulametul directiei, atributiile sunt limitate. Adjunctul nu verifica rechizitorii, adjunctul nu revoca, adjunctul nu poate sesiza el Inspectia Judiciara pentru ca sesizarea trebuie facuta de procurorul sef al Directiei. Cand am mai coordonat si gasit situatii care au fost oarecum neconforme cu legea, am instiintat despre situatie. Nu am venit sa discut despre fostul procuror sef. Am venit sa va prezint raportul de activitate. Cand am fost delegat, am dispus acele masuri", a completat Calin Nistor.

Practic, Laura Codruta Kovesi este acuzata ca ar fi coordonat un grup infractional organizat care s-ar fi realizat la nivelul DNA Ploiești.

Mircea Negulescu este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, folosirea abuzivă a funcției în scop sexual, complicitate la represiune nedreaptă, inducerea în eroare a organelor judiciare, compromiterea intereselor justiției, trafic de influență, fals intelectual, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Lucian Onea este cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, represiune nedreaptă, cercetare abuzivă, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual, uz de fals, divulgarea informațiilor secrete de stat, abuz în serviciu, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Alte sase persoane, trei procurori și trei ofițeri de poliție judiciară, sunt cercetate in dosar.

"Faptele cercetate vizează modul în care cei doi inculpați și cei șase suspecți au efectuat acte de urmărire penală în dosare aflate în instrumentarea lor, existând suspiciunea constituirii unui grup infracțional organizat care ar fi acționat coordonat, în scopul comiterii infracțiunilor de cercetare abuzivă, represiune nedreaptă, influențarea declarațiilor, inducerea în eroare a organelor judiciare, fals intelectual și uz de fals", explicau procurorii la începutul anului.