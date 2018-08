Cum a câștigat avocata Elenina Nicuț războiul cu CCR - Motivarea judecătorilor de la Curtea de Apel București

Avocata Elenina Nicuţ a învins CCR! Ea a dat în judecată CCR întrucât a decis, prin hotărâre administrativă, să nu mai publice opinia separată a judecătoarei Livia Doina Stanciu în conţinutul deciziei CCR privind pragul la abuzul în serviciu la sesizarea Bombonicăi Prodana, fosta soţie a liderului PSD Liviu Dragnea.

"Curtea considera ca adoptarea unei astfel de hotarari contravine legii sub aspectul atributiilor conferite de lege si de alte normative presedintelui Curtii sau Plenului" - este una dintre concluziile la care a ajuns judecătoarea Mariana Adriana Bratu de la Curtea de Apel București, informează ziare.com.

Mariana Adriana Bratu a motivat pe 26 de pagini cum a ajuns la aceasta concluzie, dupa ce a analizat prevederile din mai multe legi. Potrivit acesteia, CCR, atunci cand a dat hotararea, si-ar fi incalcat chiar propria lege, care prevede dreptul judecatorului de a formula opinii separate sau concurente.



"Acest drept este conferit printr-o lege organica, motiv pentru care nu este permisa restrangerea sau chiar inlaturarea acestui drept printr-un act normativ cu forta juridica inferioara cum este aceasta hotarare", motiveaza Curtea de Apel Bucuresti. Practic, nu poti printr-o hotarare sa schimbi o lege.

"Prin urmare, Curtea constata nelegalitatea acestui act si prin raportare la principiul legalitatii actului administrativ, prin aceasta intelegandu-se respectarea de catre acesta a actelor normative imediat si direct superioare, in baza carora este emis", arata judecatoarea Mariana Adriana Bratu.



Potrivit magistratului, esenta activitatii desfasurate de un judecator de la CCR este solutionarea dosarelor si exprimarea de opinii juridice, respectiv de a motiva hotararile pronuntate.



"Se observa ca regulile instituite prin Hotararea Plenului Curtii Constitutionale nr. 1/22 iunie 2017 constituie un veritabil control asupra opiniei juridice exprimate de un judecator, fiind recunoscuta in favoarea presedintelui Curtii o veritabila putere discretionara", precizeaza Curtea de Apel.

Judecatoarea sustine ca in baza acestei Hotarari, presedintele CCR are dreptul sa solicite unui judecator sa refaca opinia respectiva, daca acesta considera, "pe baza unei aprecieri pur subiective, ca aceasta opinie nu respecta regulile de redactare instituite tot prin acest act".



Sanctiunea nerespectarii acestei obligatii consta in nepublicarea opiniei si neatasarea acesteia la decizie.



"Prin acest act se instituie astfel o veritabila cenzura asupra opiniei unui judecator, modul de redactare a acestei hotarari instituind un control ierarhic de natura a aduce atingere independentei judecatorului", mai arata judecatoarea Mariana Adriana Bratu.

Prin modul in care este reglementat acest control, Curtea de Apel Bucuresti arata ca practic se instituie un control ierarhic nepermis cu privire la activitatea desfasurata de judecator, esenta acestei activitati fiind chiar exprimarea de opinii juridice.



Curtea de Apel Bucuresti a considerat Hotararea data de CCR ca fiind nelegala si in raport cu Legea 544/2001 care priveste accesul al informatii de interes public.



"Aceasta concluzie decurge din considerentele expuse anterior de Curte in analiza interesului reclamantei, cand a fost calificata aceasta opinie ca fiind o informatie de interes public, legea recunoscand accesul neingradit al publicului la o astfel de informatie", precizeaza Curtea de Apel Bucuresti.