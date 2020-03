Cum afectează coronavirusul relațiile umane

Numarul de cazuri de coronavirus Covid-19 creste rapid in intreaga lume. Sunt raportate primele victime din SUA. Pentru pietele bursiere din America, problema devine deja „virala”. Exista din ce in ce mai putine indoieli ca noua boala poate avea un impact grav asupra relatiilor intre persoane.

Lumea relatiilor umane este complexa si diversa si in ea se pot distinge multe tipuri si niveluri. Fiecare dintre noi intra in relatii de afaceri, conjugale, parentale, familiale si de dragoste. Relatiile pot fi sociale, emotionale si sexuale, insa ideea de baza este ca problemele in interactiunea cu alte persoane, apar atunci cand apar boli virale, venerice, contagioase etc. In consecinta, solutia acestor probleme este diferentierea si crearea relatiilor la diferite niveluri. Cunoasterea regulilor si legilor din lumea relatiilor umane, iti va permite nu numai sa supravietuiesti, ci si sa fii fericit si sa ai succes in relatiile cu ceilalti.

Noul Coronavirus

Noul coronavirus, a carui raspandire a inceput cu orasul chinez Wuhan, ar putea fi pandemia mortala de care lumea se teme de multa vreme. Umanitatea s-a confruntat de mult cu provocarea de a-si creste capacitatea de a reactiona la focare de boala. Expertii din domeniul sanatatii mondiale au avertizat de multi ani ca o pandemie comparabila cu epidemia de gripa spaniola din 1918, este doar o chestiune de timp. Prin urmare, si in Romania a aparut Coronavirus si aceasta boala afecteaza intreaga omenire, inclusiv pe cei care si-au organizat o nunta, acestia fiind nevoiti sa o anuleze sau sa o amane pentru o perioada de timp nestiuta inca de nimeni.

De ce Coronavirus este o amenintare pentru oameni?

Exista doua motive pentru care coronavirus este o amenintare. In primul rand, boala poate ucide adulti sanatosi, desi riscul de deces cu coronavirus este inca de aproximativ 1%. In al doilea rand, boala se transmite cu usurinta, chiar daca cei infectati nu au simptome pronuntate, ceea ce accelereaza raspandirea acesteia. Situatia cu coronavirus a aratat ca efectul virusului asupra oamenilor nu este doar o problema medicala.

Aspectul pandemiei coronavirus din punctul de vedere al stiintelor sociale si al schimbarii societatii, influenteaza organismele oamenilor, virusii schimband si relatia dintre ei. De frica unei contaminari, statul restrictioneaza organizarea de evenimente si nunti, companiile de transport isi schimba rutele, iar organizatiile de control consolideaza controlul accesului. In astfel de situatii, microorganismele devin actori cu drepturi depline in politica si economia mondiala. Izbucnirea Coronavirus in China a demonstrat inca o data vulnerabilitatea globala a tarii. Dupa stirea numarului tot mai mare de decese cauzate de boala, piata bursiera a inceput sa scada, firmele occidentale si-au suspendat activitatile, iar evacuarea turistilor a fost restrictionata.

Apocalipsa starii naturale a lucrurilor

O nunta este o zi minunata pentru a conecta doi oameni care se iubesc. In aceasta zi, toata lumea asteapta o minune, surprize, momente minunate si amintiri pentru o viata. Toata lumea alege cum sa isi organizeze si sa isi planifice nunta, insa nu in situatia Coronavirus. Plecand usor de la subiect, s-ar putea crede ca omenirea a innebunit si se opune traditiilor, stereotipurilor si unui fel de ciclicitate. Ar trebui totusi sa intelegi ca in situatia actuala, treci prin ceva nou, iar anularea sau amanarea nuntii ar trebui tratata ca un test al timpului. Pana cand situatia se va imbunatati si problema va fi rezolvata, te-ai putea imbunatati pe tine, pe ceilalti, protejand lumea din jurul tau.

Protejeaza-te pe tine si pe cei din jurul tau

Nuntile care ar trebui sa fie organizate in locurile publice sunt amanate si, mai degraba, toata lumea ramane izolata. Mai mult decat atat, invitatiile de nunta nu mai sunt cautate in aceste zile, saloanele de nunta si-au inchis usile, iar saloanele de infrumusetare de asemeni, asteapta miresele in zadar. Este imposibil ca in aceste zile in care Coronavirus a intrat si in tara noastra, sa mai faci o nunta sau o petrecere publica, sa-ti mai faci o coafura frumoasa de mireasa, si acest lucru este trist, insa potrivit in acest caz. In toata lumea se iau masuri de siguranta pentru a preveni raspandirea. Italia introduce masuri de urgenta pentru a preveni raspandirea coronavirus in legatura cu cel mai grav focar din Europa: numarul de persoane infectate in tara a depasit 150, din care 110 in Lombardia si 21 in Veneto. Zeci de orase sunt carantina, Carnavalul de la Venetia a fost anulat, iar designerul de moda Giorgio Armani a decis sa sustina un spectacol intr-o sala goala.