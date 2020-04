Cum ar putea sprijini fondurile europene romanii de pretutindeni, tinand cont ca tocmai s-au alocat Romaniei, 3 mld de euro?

La aceasta intrebare ne raspunde in exclusivitate, europarlamentarul roman, Corin Cretu.

"E nevoie ca Guvernul României să acționeze urgent. Am lansat nenumărate apeluri în ultimele zile privind șansele pe care ni le oferă fondurile europene pentru a depăși această criză. Așa cum știți, am aprobat în Parlamentul European măsurile propuse de Comisie privind scutirea obligației statelor de a returna prefinanțările care le-au fost alocate la începutul perioadei de programare. Ceea ce face ca, așa cum menționați, România să aibă la dispoziție miliarde de EUR în lupta împotriva pandemiei. Avem bani disponibili prin Programul Operațional Regional, prin Fondul de Urgență al Uniunii Europene, prin Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene – a cărui arie de eligibilitate s-a extins cu prioritate pentru domeniul medical. Guvernul României nu are nicio scuză în a nu folosi acești bani, ba chiar ar fi un gest de iresponsabilitate masivă. Cu toate acestea, n-am văzut o preocupare serioasă pe marginea acestei teme. Totuși, e în joc sănătatea și viața oamenilor. Nu înțeleg ce poate fi mai important decât atât!? În plus de asta, nu vreau să avansez cifre, dar e foarte posibil ca din păcate sute, poate chiar mii de persoane să-și piardă locul de muncă odată cu criza economică ce va urma pandemiei. Fondurile pe care ni le pune la dispoziție Uniunea Europeană sunt menite a proteja și IMM-urile, angajații și angajatorii. Cred că trebuie depus și mai mult efort în această direcție, iar mobilizarea instituțiilor statului trebuie să fi început deja. Așadar, totul ține de voință în acest moment. Vă spun cu toată sinceritatea: cine se va afunda din nou în discursuri politicianiste, cu acuze în toate direcțiile, chiar va demonstra că nu a înțeles nimic din această perioadă de cumpănă în care ne aflăm cu toții. E nevoie de un efort concentrat și coerent care să producă rezultate, iar fondurile europene trebuie folosite la potențial maxim."