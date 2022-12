Cum funcționează Ruta Balcanică de trafic de migranți. O adevărată industrie a crimei organizate pe care bulgarii încep să o recunoască

"Pe timpuri, granița era ușor de păzit - erau puncte de trecere mai înalte, se trăgea și, în plus, nimeni nu voia să intre în Bulgaria. Oamenii voiau doar să fugă, de regim. Acum e altceva".

"Prindem un traficant sârb. Nu o să vă vină să credeți cum coboară dintr-un automobil 10-12 migranți ilegali. Nu știu cum reușesc să se adune acolo. Arestăm un cărăuș, instanța îi dă amendă, apoi îl extrădează în Serbia. Statul îi plăteste chiar și biletul de avion, dar acolo nu are probleme si nu-l pedepsește. Aici a încălcat legea, dar lui nu-i pasă. Peste câteva săptămâni îl prindem iar - același sârb cu un alt grup de migranți. Ridică din umeri și spune că dacă trece mai multe grupuri de 10 persoane, poate să nu mai lucreze un an întreg. Și de pe telefonul lui auzim cum îl instruiesc în sârbă: „Vei spune că te maltratează”.

„Atât în telefoanele călăuzelor, cât și în ale migranților, găsim hărți cu coordonate GPS și punctele de pe traseul pe care trebuie să-l parcurgă grupul. Există puncte de control ale poliției pe drumurile principale de la graniță spre Burgas. Toate rutele lor sunt coordonate cu aceste puncte, pentru a le ocoli. Vara merg și câte 20-40 km pe jos prin Strandja, nu intră în sate, ci se ascund în râpe și de-a lungul râurilor, pentru a ajunge aproape de autostradă. Acum sunt mai puțini, pentru că e frig și nu pot merge prin păduri atât de mult timp. În apropiere de autrostrada Trakia, îi încarcă în autobuze, jeepuri și camioane, iar astfel ajung la Sofia, apoi în Serbia și în Europa. Călăuzelor le promit câte 200-300 de euro de persoana, dar nu știu cât le dau”. "Oprim mașina, scoatem traficanții, îi aliniem lângă drum și începem să le punem cătușele. Ei se aruncă la pământ, scotocesc și scot din buzunare și rucsacuri o minge de hârtie murdară, pătată și mototolită. Ne uităm, e Coranul, care a devenit ca o cârpă, și ei îl sărută și se roagă. Nu există lege pentru ei, nu există cer, lună și planete. Numai Allah este deasupra lor. Majoritatea nu sunt agresivi, nu vin înarmați. Unii poartă un cuțit mic, dar când îi prindem, de multe ori încearcă să se ascundă și să fugă, nu să opună rezistență”, relatează Dnevnik preluat de Rador.

Relatările sunt de la câțiva ofițeri de poliție, din cele câteva sute care participă la operațiuni în apropierea graniței cu Turcia, în Burgas, dar și în regiune și care patrulează în pădurile din Strandja. Și care de luni de zile se întâlnesc în mod repetat cu traficanți și migranți ilegali. La cererea lor și ca o măsură de securitate, „Dnevnik” nu le dezvăluie identitatea. Potrivit acestora, în momentul de față în Burgas situația cu migranții ilegali este sub control datorită măsurilor întărite, dar în detrimentul acestui fapt, traficul este deviat, iar în zonele Elhovo, Iambol și chiar Sofia este „mușuroi de migranți” care caută rute alternative către Serbia și Europa. În ultimele luni, poliția a înăsprit măsurile de securitate și a introdus noi metode de limitare a traficului de migranți ilegali prin Bulgaria. Tactica celor în uniformă este în continuă schimbare - circumstanțele o impun și din cauza ingeniozității migranților și traficanților, care fac tot posibilul să ocolească zonele cu prezență polițienească. Ambele părți par să învețe din mers - una de la cealaltă, dar și din greșelile și omisiunile lor.

Polițiștii morți de la Burgas - punctul de cotitură pentru măsuri mai serioase

Necrologul lui Iordan Iliev, în vârstă de 31 de ani, și ale colegului său, Atanas Gradev, în vârstă de 43 de ani, sunt lipite la intrare și îi întâmpină pe toți cei care intră în clădirea Direcției Regionale de Poliție din Burgas. Iliev a fost ofițer superior de poliție la Poliția de Securitate a Direcției Regionale I, iar Gradev a fost comandant de unitate la Poliția de Securitate a Direcției Regionale I. Accidentul din 25 august cu un autobuz care transporta un grup de migranți ilegali, care a intrat într-o mașină de patrulare la intrarea în Burgas și s-a soldat cu moartea celor doi polițiști, se dovedește a fi unul dintre punctele de cotitură pentru măsuri sporite și o nouă tactică în lupta împotriva migranților ilegali.

La 22 noiembrie a avut loc în centrul orașului o altă urmărire similară între poliție și jandarmerie cu un autoturism în care se aflau străini care intraseră ilegal în Bulgaria. În urmărirea mașinii, în care se aflau opt migranți, au fost implicate echipe ale poliției și jandarmeriei. Mașina a fost blocată pe o stradă înfundată, de lângă un pasaj subteran pentru pietoni, iar călăuzele și străinii pe care îi transporta au fost arestați. După moartea celor doi polițiști, în luna august, s-a luat decizia de a construi pe teritoriul regiunii 7 puncte de control și trecere (PCT), unde se va asigura o prezență constantă a echipelor mixte de poliție de frontieră și cu angajați ai Direcției Regionale de Poliție, care vor verifica fiecare mașină de pe traseu. „S-a făcut o analiză și am construit Puncte de Control și Trecere permanente în locuri cheie - pe drumul principal de la Malko Târnovo la Burgas, lângă trifoiul din cartierul „Kraimorie”, lângă digul de lângă cartierul „Meden Rudnik”, între Sredeț și Burgas, în jurul localității Debelt, precum și în apropierea satelor Jitosviat, Dimcevo și Rusokastro. Scopul este de a împiedica traficanții să ajungă pe autostrada Trakia, care este linia principală în direcția Sofia, iar apoi spre Serbia, precum și pentru a împiedica accesul acestora în oraș”, a explicat pentru „Dnevnik” comisarul-șef Kaloian Kaloianov, director al Direcției Regionale de Poliție din Burgas.

Pe lângă patrulele obișnuite, în fiecare zi sunt trimise patrule suplimentare, împărțite în formațiuni și echipe care cercetează pădurile cu câini de urmărire și camere de termoviziune pentru grupurile de migranți care traversează la pas granița. După incident s-au luat și alte măsuri - s-a făcut un canal de comunicare comun pentru toate serviciile de pe traseu, iar dacă este nevoie de o reacție, se poate lua o decizie în timp real care ajunge la toți angajații. În acest fel, chiar de la graniță se poate urmări ruta mașinii și se pot sincroniza acțiunile de oprire între diferitele direcții și echipe. Poziția oficială a Ministerului Afacerilor Interne de la Sofia este că nu există angajați implicați în traficul de migranți ilegali, iar cei despre care s-au primit astfel de informații au fost verificați de securitate internă și au fost inițiate proceduri disciplinare. „Totul se știe. Când dispozitivele sunt stabilite, informația este trimisă de-a lungul întregii linii - de la Malko Târnovo, la Elhovo, Burgas și Sofia. Oricând, oriunde de-a lungul liniei, o informație poate să se scurgă, atât la migranți, cât și la traficanți. Un coleg a plătit împrumutul mamei sale în două zile. De unde i-au venit banii?”, au comentat angajați pentru „Dnevnik”.

Taie gardul, folosesc scări, se ascund în râpe

Numărul refugiaților reținuți în interiorul Bulgariei de la începutul anului 2022 până la sfârșitul lunii noiembrie sare de 11.000 de persoane, potrivit datelor oficiale ale Ministerului Afacerilor Interne (MI).

Majoritatea migranților intră ilegal prin găurile din gardul de la frontiera cu Turcia. Uneori sar cu câte o scară și se ascund în pădure, iar poliția nu reușește întotdeauna să acopere suficient de bine întreaga zonă din jurul gardului. Oamenii nu sunt suficienți. "Gardul nu este suficient de bine întreținut, nici nu are echipe suficiente care să-l păzească. Zona din jurul graniței bulgaro-turce este pustie, terenul este extrem de greu, iar zona este mare", spune directorul Direcției Regionale a Poliției de Frontieră din Burgas, comisarul Lâcezar Momcev. Încercări de a intra ilegal în țară de pe mare nu au fost depistate până acum. Grupurile de migranți sunt diferite - cele mai mici sunt de 4-5 persoane fiecare, dar există și altele mai mari - 15 sau mai mult. Majoritatea sunt bărbați tineri cu vârste cuprinse între 20 și 35 de ani. „Avem nevoie de încă cel puțin 1.500 de oameni care să fie repartizați la Poliția de Frontieră din Burgas, dar avem asigurări de la conducerea Ministerului Afacerilor Interne că se lucrează în acest sens”, a explicat Momcev. „În timpul sezonului estival, aceștia parcurg 20 până la 40 de kilometri pe jos un traseu prestabilit pentru a ajunge într-un punct apropiat de o zonă populată sau de autostradă, de unde pot fi urcați într-o mașină. Presiunea e mai slabă în ultimele luni, atât datorită măsurilor sporite, cât și a condițiilor climatice nefavorabile”, a comentat Momcev. Migranții provin din multe țări - majoritatea sunt din Siria, Maroc, Afganistan, Algeria și Pakistan. Avem și cazuri izolate din Tunisia. Ei călătoresc fără acte de identitate și stabilirea identității lor este adesea o problemă. Când sunt reținuți, luăm date dactiloscopice (amprente) verificăm și dacă au dosar. De asemenea, realizăm un interogatoriu folosind traducători din țările lor de origine. Potrivit unor caracteristici lingvistice, aceștia pot identifica bine și regiunea din care provin migranții”, a declarat pentru „Dnevnik” inspectorul șef Ivelina Mihova - șeful Departamentului Migrație de la Oficiul Regional pentru Migrație și Refugiați din Burgas.

Ea a explicat că prin lege trebuie luate măsuri administrative, de obicei este o amendă, iar migranții urmează să fie returnați în țara de proveniență. În timp ce procedura este în desfășurare, migranții sunt cazați temporar în centrele din Liubimeț și Busmanți, a mai spus Mihova.

Kaloian Kaloianov, directorul Direcției Regionale de Poliție de la Burgas, spune că lipsa unui loc de muncă și criza economică i-au forțat pe sirienii care s-au stabilit în Turcia să caute o cale spre Europa. În afară de asta, decizia Turciei de a returna cetățenii sirieni în patria lor crește și mai mult presiunea migranților asupra Bulgariei. Potrivit acestuia, analize se fac în permanență. Erorile și omisiunile sunt căutate și corectate înainte de a fi prea târziu.

Străinii din 17 țări țin traficul de migranți

La 16 septembrie, ministrul bulgar de interne, Ivan Demerdjiev a declarat că cetățenii bulgari nu mai sunt călăuze, ca urmare a controlului sporit de către Ministerul de Interne. Atunci, el a adăugat că străinii sunt angajați în număr mare ca șoferi. „Călăuzele sunt în mare parte străini - sârbi, ucraineni, polonezi, italieni, români, croaţi... În ultimele luni, am prins călăuze din 17 ţări din toată Europa”, au confirmat poliţiştii din Burgas.

Printre traficanți sunt și bulgari, dar mult mai puțini. Informația coincide cu alte date prezentate oficial de ministrul Demerdjiev, care le-a explicat parlamentarilor din Comisia parlamentară pentru securitate internă și ordine publică că Bulgaria atrage și un contingent infracțional din toată Europa. În Bulgaria merg străini din Italia, Polonia, Lituania, Letonia și Ucraina, pentru a deveni călăuze.

Libera circulație în cadrul Uniunii Europeane le înlesnește munca călăuzelor, care intră fără probleme în țară și de obicei rămân doar până la finalizarea cursei. „De obicei, ele folosesc un vehicul închiriat. În unele dintre cazurile recente, au folosit o ambulanță, care a ieșit de mult timp din regimul special de circulație, dar a fost închiriată pentru a transporta migranți”, a povestit comisarul Momcev. „Am avut cazuri în care au folosit mașini cu marca falsă, au imitat identitatea firmelor de curierat, au folosit “vehicule de pază și securitate”. Însă, în cazul acestora din urmă, cazul este mai special, întrucât polițiștii nu au dreptul să le deschidă la fața locului, ci trebuie duse la sediul regional, unde se redactează și un proces verbal. Sunt extrem de inventivi și folosesc toate opțiunile posibile pentru a ascunde migranți", a explicat Momcev. El a dat și un alt un exemplu, în care s-au găsit migranți în compartimentele secrete ale unui TIR, pe care s-a făcut o imitație de sigilare. Marfa este transportată într-un compartiment al casroseriei, iar migranții sunt transportați într-un compartiment secret. Angajații povestesc și cazuri bizare. Cu câteva luni în urmă, o patrulă a observat un autobuz, aproape „ghemuit” din cauza greutății, deplasându-se în direcția graniței cu Turcia. Îl opresc pentru verificări și se dovedește a fi plin de migranți. Șoferul a încurcat drumul. „Firmele din zona Burgas care închiriază mașini cooperează bine cu noi. Ne caută și ne semnalează când văd persoane suspecte și ne oferă sprijin deplin, pentru că în cazul unei arestări au și ele de suferit, întrucât vehiculul este confiscat”, a explicat directorul Poliției Burgas.

Protocol de acțiune și cum trebuie să fie oprit un jeep cu migranți

Polițiștii au identificat factori de risc și vehicule care trebuie verificate obligatoriu - toate camioanele, autobuzele, autocarele și mașinile cu geamuri fumurii sunt verificate. Portbagajele sunt deschise și se monitorizează în ambele direcții - atât spre graniță, cât și spre punctul de trecere a frontierei din Malko Târnovo, și în sens invers spre Burgas. În coloana „riscuri” sunt incluse și vehiculele cu numere de înmatriculare străine sau cu altă înmatriculare decât cea de Burgas. „Turele de muncă sunt de 12 ore, iar numărul minim de angajați la Punctul de Control este de două persoane, dar este cu totul insuficient. De obicei lucrăm în echipe mixte cu Poliția Națională și Poliția de Frontieră și suntem până la 4 persoane. Două ore este timpul maxim, în care echipele stau la punctele de control. Este o muncă extrem de stresantă, în condiții dure și grele, în care trebuie să fim atenți în fiecare secundă, pentru că în orice moment poate deveni periculos”, spune unul dintre polițiștii pe care „Dnevnik” l-a găsit în tură la Punctul de Control de la intersecția către cartierul „Kraimori”. În celelalte ore din cele 12 ore de tură, ofițerii sunt repartizați cu diferite sarcini - pot fi trimiși în centrul orașului, pot ajunge și într-un dispozitiv pe teren, care ocolește pădure în căutarea migranților ilegali. „Se desfășoară antrenamente în permanență, se organizează ore practice în timpul programului de lucru, colegii sunt instruiți cum să acționeze și se face zilnic o analiză în baza căreia, dacă este cazul, se schimbă tactica de reacție”, a explicat șeful Poliției Burgas, comisarul Marin Dimitrov.

În doar aproximativ 20 de minute, la punctul de control se face coadă. În timpul sezonului turistic de vară, probabil va fi de kilometri. Drumul este îngustat cu bariere, iar viteza maximă obligatorie este de 20 km/h. Un ofițer în uniformă oprește mașinile, iar alți doi le inspectează în interior. S-a construit o cabină la punctul de control, s-a tras și curent electric, iar în apropiere există și o toaletă ecologică. De asemenea, este întinsă o umbrelă mare pentru a-i proteja pe polițiști de soarele puternic sau de ploaie, în funcție de anotimp. La câțiva centimetri de barierele de limitare a vitezei, există o bandă pliabilă cu țepi. „Dacă primim informația că vine spre noi un vehicul care a refuzat să se supună unui ordin al poliției și să oprească la control, trecem cu toții pe același canal. Se face un plan de acțiune și în orice moment știm care coleg ce face, pentru a opri vehiculul înainte de a intra în oraș și fără a exista răniți”, spun angajații de la punctul de control.„În fiecare săptămână avem foarte multe instruiri și facem constant antrenamente. Nu am folosit încă banda cu țepi într-o situație reală, dar în timpul antrenamentelor am văzut în practică cât de eficientă este. Bara este de tip nou - e ușoară și se întinde în doar câteva secunde, aruncându-se pe carosabil și acoperind ambele benzi de trafic”, povestesc oamenii legii. „Totuși, legea ne limitează în folosirea unei benzi cu țepi - acest lucru se poate face doar în anumite locuri pentru care există indicatoare dinainte amplasate, circulația poate fi organizată astfel încât mașinile populației civile să nu fie afectate, iar banda să poată fi aruncată chiar în fața vehiculului suspect. Sute de țepi pătrund în toate cele patru anvelope ale mașinii și rămân în ele, provocând căderea rapidă a anvelopelor. O patrulă de poliție este gata să meargă imediat după ea și în 50 de metri va opri, iar pasagerii vor fi scoși în siguranță”, au mai arătat polițiștii. "În ultimele luni am auzit comentarii și critici cu privire la motivul pentru care nu le-am folosit. Nu putem să aruncăm banda cu țepi pe autostradă, de exemplu. Este periculos - atât pentru oamenii din interiorul vehiculului, cât și pentru drumul din jur. Dacă se sparge doar unul dintre cauciucuri, iar viteza este mare, șoferul poate pierde controlul vehiculului. Și imaginați-vă ce se poate întâmpla dacă acest lucru se îmtâmplă într-un mediu urban", au subliniat ofițerii de la punctul de trecere. “Avem dreptul să tragem, dar nici asta nu se poate întâmpla peste tot. Știți de câte ori poate ricoșa un glonț dacă începem să tragem în migranți? Voi, mass-media, veți fi primii care ne vor răstigni pe cruce dacă se întâmplă așa ceva și vor fi răniți oameni. Suntem obligați să protejăm viața și sănătatea atât a colegilor noștri, cât și a călăuzelor și a migranților, deși activitatea lor este ilegală”, au adăugat angajații de la punctul de control. Țepii pentru a opri o mașină cu migranți nu au fost folosiți până acum în regiunea Burgas, dar polițiștii spun că au tras în cauciucul unei mașini pentru a opri migranți. “O patrulă de poliție se deplasează de-a lungul autostrăzii Trakia în direcția Burgas. Văd pe banda din sens opus în direcția Sofia cum un grup de 4-5 migranți urcă într-un jeep oprit. Colegii opresc mașina de patrulare, sar peste barieră și trag o dată în cauciucul din spate stânga. În ciuda faptului că șoferul pleacă cu un cauciuc spart, iar ofiterii opresc primul vehicul care trece și intră în el pentru a-l urmări pe traficant, acesta oprește la scurt timp după asta. Migranții au fost coborâți, traficantul a fost reținut și nimeni nu a fost rănit”, a declarat directorul Direcției Regionale de la Burgas, Kaloian Kaloianov.

El a subliniat însă că acest lucru nu se poate întâmpla peste tot, iar să tragi cu arma de serviciu este permis, însă cu respectarea tuturor cerințelor legale și în situația în care nu există riscul de a fi afectați oameni.

Cu un binoclu, camere termice și câini de urmărire se caută traficanți în păduri

Doi ofițeri ai Poliției de Frontieră din Burgas sunt de serviciu într-un alt punct din zonă - pe drumul principal dintre Burgas și Malko Târnovo. Ei folosesc binoclul pentru a examina fiecare vehicul care vine de la graniță și pentru a decide dacă îl opresc. De asemenea, ei sunt instruiți să oprească vehiculele riscante, să verifice și actele mașinii. Verificarea actelor se face la fața locului prin intermediul unei tablete. De asemenea, sunt „înarmați” cu camere termice și dispozitive de vedere pe timp de noapte. Jeep-ul este vechi, dar este încă folosit pentru terenul accidentat. Uniformele lor sunt rupte pe ici-pe colo, din cauza plimbărilor prin pădure, când nu sunt pe drum.

Lucrăm cu ce avem. Cea mai mare resursă sunt oamenii - ei nu sunt suficienți. Dar cu cât sunt ei mai bine echipați, cu atât mai ușor și mai sigur se pot descurca cu migranții, au spus polițiștii.

La Poliția de Frontieră lucrează și ofițeri detașați din toată Bulgaria."Trimit colegi de la Ruse, de la Dragoman. Îi trimit în detașare pentru o lună. Li se asigură cazare, facem instruiri, îi punem în echipe mixte cu angajați locali. Există însă și un element uman - acești oameni sunt separați de familie, copii și părinți. Încercăm să luăm în considerare și evenimentele din viața personală”, a explicat directorul Lâcezar Momcev. „Colegii se organizează singuria când află că sunt trimiși la graniță. Nu spun: „Nu vreau, nu merg.” Ei dau dovadă de colegialitate și își fac propriile programe pentru a putea participa, de asemenea, la evenimente importante de familie - baluri de absolvire, zile de naștere, alte evenimente. Suntem totuși oameni", mai spune Momcev.