Cum s-a încercat EXPORTAREA dezvăluirilor despre procurorii DNA: E implicată o companie de PR

Scandalul imens cu înregistrări de la DNA Prahova ia amploare. Acum ies la iveală alte amănunte incredibile. Se pare că cineva a vrut ca acestea să fie exportate în străinătate. Digi 24 anunţă că o companie de PR, care gestionează probleme de imagine și reputații contra cost, a trimis o serie de email-uri unor jurnaliști străini care se ocupă de România.

Citește și: Ce salariu IMPRESIONANT are șeful unității de ELITĂ DNA Ploiești – Cât de bogat e, de fapt, Lucian Onea

Mesajele încearcă să îi convingă pe jurnaliști că Laura Codruța Kovesi nu este chiar ușă de biserică. Nu au fost oferite argumente, ci niște persoane de contact, gata să ofere lămuriri în sprijinul tezei. Persoane publice, bine cunoscute în România. Email-ul este primit de jurnaliști străini de la agenția de PR Project Associates.

Citește și: O lege care va intra în vigoare peste trei luni va face prăpăd: Mii de români sunt vizați – ce trebuie să facă pentru a nu fi sancționați

Email-ul a fost expediat la o oră după emisiunile în tandem de la Antena3 și RTV, emisiunile în care procurori DNA au fost acuzați de măsluirea dosarelor. Plătitorul campaniei de imagine, a cărui identitate nu este cunoscută, a simțit nevoia de a strica imaginea DNA în presa internațională în paralel cu campania din presă din România. Sursa citată spune că puterea de la București are o presă internațională foarte proastă, mai ales după schimbarea legilor justiției.

Citește: Teodorovici a recunoscut: Viitoarele mame ar putea avea o indemnizație mai mică- Cum va soluționa problema

Antena 3 şi RTV au difuzat înregistrările realizate de fostul deputat PSD Vlad Cosma, condamnat în primă instanţă la cinci ani de închisoare. Acuzaţiile au fost susţinute şi la postul România TV. Aceleaşi personaje au încercat să le ofere greutate, Sebastian Ghiţă, urmărit internaţional, şi Mihaiela Iorga, procuror DNA trimis în judecată pentru favorizarea infractorului. Jurnalistul Digi FM Lucian Mîndruţă scrie că o companie media specializată în comunicarea de criză şi managementul reputaţiei a trimis jurnaliştilor străini un email care conţine toate acuzaţiile lansate de Vlad Cosma.

Citește și: Nu i-a venit să creadă! Câți bani a primit Becali moștenire de la tatăl său

Informația a fost primită de la un jurnalist pe adresa de email a căruia a sosit mesajul de la compania de PR Project Associates. Mesajul era dedicat unor jurnaliști care scriu despre România și cunosc situația din țară. Pe lângă îndemnul de a pune sub semnul întrebării activitatea DNA, documentul mai conţine şi o listă de persoane care ar putea oferi detalii. Printre acestea se numără Sebastian Ghiţă şi critici cunoscuţi ai DNA, precum Călin Popescu Tăriceanu, Liviu Pleşoianu şi Daniel Dragomir. Despre acesta din urmă, în emailul transmis de compania de PR se spune că este „una dintre cele mai importante voci ale luptei anticorupție din România”.

Citește și: Este oficial! El este românul care intră în administrația Trump – Ce instituție va conduce

Daniel Dragomir, fost ofițer SRI, are o condamnare de un an de închisoare cu suspendare pentru fals în acte. El este cercetat și în dosarul Black Cube, referitor la încercările de spionare a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Potrivit descrierii oficiale de pe site-ul său, Project Associates, cu sediul în Londra, se ocupă cu managementul reputaţiei. Oferă consultanţă atât corporaţiilor, cât şi persoanelor fizice sau guvernelor. Are birouri în Londra şi Bruxelles, dar mai are echipe şi în Paris, Berlin şi Berna, echipe din care fac parte foşti jurnalişti, politicieni şi oameni de afaceri. Din boardul companiei fac parte baroneasa Catherine Ashton, fosta şefă a diplomaţiei UE, un fost şef al armatei britanice şi un fost ministru iordanian de Externe, mai spune sursa citată.