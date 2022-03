Cunoscutul actor american Samuel L. Jackson va juca pe Broadway într-o piesă pusă în scenă de soţia sa

Cunoscutul actor american Samuel L. Jackson va juca pe Broadway sub îndrumarea soţiei sale, LaTanya Richardson Jackson, într-o repunere în scenă a piesei "The Piano Lesson, a dramaturgului afroamerican August Wilson, pentru care acesta a fost recompensat cu premiul Pulitzer în 1990, relatează EFE.

Richardson va fi prima femeie care va pune în scenă pe Broadway piesa de teatru a lui August Wilson (1945-2005). Piesa va avea premiera pe 19 septembrie la teatrul Saint James, care şi-a deschis porţile în 1927, şi unde vor avea loc reprezentaţii timp de 16 săptămâni, potrivit Agerpres.ro.

"The Piano Lesson" face parte dintr-o serie de zece piese de teatru pe care Wilson le-a scris despre viaţa afro-americanilor, fiecare dintre ele având acţiunea plasată într-un deceniu diferit al secolului XX, potrivit ziarului The New York Times.

În acest caz, acţiunea se desfăşoară în deceniul 1930 şi, ca majoritatea pieselor lui Wilson, se petrece la Pittsburgh.

Piesa, care a avut premiera pe Broadway în 1990, la o săptămână după câştigarea premiului Pulitzer, îi va mai avea în distribuţie pe Danielle Brooks şi John David Washington (fiul lui Denzel Washington). Ei vor interpreta personajele unei femei şi a fratelui acesteia, aflaţi in dezacord privind vânzarea unui pian, care are încrustate chipurile strămoşilor lor sclavizaţi. La rândul său, Samuel L. Jasckson va juca rolul unchiului lor, Doaker Charles.

Va fi pentru prima dată când LaTanya Richardson Jackson, care este de asemenea actriţă, pune în scenă o piesă pe Broadway, deşi este cunoscută pentru că a regizat şi alte piese, precum "Two Trains Running" la sala True Colors Theatre, din Atlanta, aminteşte ziarul The New York Times.