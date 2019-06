Curtea Supremă a amânat pentru 9 septembrie judecarea apelurilor din dosarul lui Victor Ponta

Completul de 5 judecători al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) care dezbate apelurile din dosarul "Rovinari - Turceni" a amânat judecarea cauzei pentru 9 septembrie, informează AGERPRES.

Instanţa supremă a reluat luni audierile în acest dosar, în care fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi în primă instanţă, şi a ascultat patru martori, un fost director şi trei jurişti de la CET Rovinari.

Aceştia au fost întrebaţi pe rând cu privire la modalitatea de încheiere a contractului de asistenţă juridică dintre compania de stat şi societatea de avocatură deţinută de Dan Şova.

Juriştii au explicat că ar fi fost necesară reprezentarea companiei de stat de către o casă de avocatură, dar niciunul nu a putut să spună care au fost criteriile prin care a fost selectată societatea lui Şova.

"Am venit după Laurenţiu Ciurel. Pe perioada mandatului meu, contractul de asistenţă juridică cu societatea de avocatură a lui Şova a fost reziliat. Nu era cazul să mai continue. Pentru ce a oferit firma respectivă a expirat contractul. Era pentru asistenţă în cazul contractului instalaţiei de desulfurare a CE Rovinari. Parcă a fost o factură în perioada mandatului meu. Au fost achitate pe perioada mandatului meu o tranşă a datoriei la ICM şi s-a încheiat o tranzacţie. Nu mi s-a părut normal ca plăţile să fie făcute din bugetul de investiţii", a detaliat Gheorghe Daviţoiu-Leşu, fost director al CE Rovinari în perioada 2009 - 2010.

Unul dintre jurişti, Adrian Emil Stăncioi, a vorbit în faţa judecătorilor despre nereguli găsite în anexele de decontare a facturilor emise de casa de avocatură a lui Dan Şova.

"Referatele de necesitate au fost întocmite de mine. Era vorba despre contractul de asistenţă juridică dintre CET şi Şova şi asociaţii. Am făcut asta pentru că negocierile cu băncile durau mai mult decât trebuia pentru finanţarea contractului de desulfurare pentru blocurile 3 şi 6 de la CE Rovinari. De la consultanţi suedezi am înţeles că trebuie să avem contract cu o casă de avocatură. Personal, nu am verificat acest amendament, dar ştiu că mi s-a cerut de către bănci. Ştiu de la colegii mei că acest contract s-a încheiat în urma unei proceduri de selecţie. Înţeleg că au fost selectate trei case de avocatură. Nu ştiu cine a făcut alegerea. Eram în concediu medical", a explicat el.

Juristul a precizat că, pe parcursul derulării contractului, el avea sarcina de a primi facturile, de a le verifica şi cenzura şi de a accepta sau refuza, la final, plata.

"Au fost situaţii în care din anexe mai tăiam câte ceva. O dată am scos ore de studiu al unui dosar la instanţă, pentru că programul ştiam că nu e cel din anexă. Am mai cenzurat o lucrare ce nu era efectuată încă, dar era cuprinsă în factură. Casa de avocatură a prestat şi alte servicii juridice în baza aceluiaşi contract - servicii de reprezentare în instanţă. Erau în cauze cu impact mare asupra societăţii. Erau litigii ce au fost iniţiate de către sindicate în care erau angajate mii de persoane", a spus Stăncioi.

După audieri, instanţa a stabilit ca restul martorilor din dosar să fie audiaţi în 9 septembrie.