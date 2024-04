Curtea Supremă a SUA analizează interdicția avortului în Idaho: un caz care stârnește polemici și tensiuni

O curte Supremă divizată examinează miercuri interdicţia aproape totală a avortului de către statul Idaho, în nord-vestul Statelor Unite, pentru a stabili dacă intră în conflict cu o legislaţie federală privind urgenţele medicale, relatează AFP, citat de news.ro.

Aceeaşi instituţie dominată de către conservatori a făcut praf, în iunie 2022, garanţia federală a dreptului la avort, casând o jurisprudenţă de câteva decenii.

'Quite staggering'



The Supreme Court heard arguments today on Idaho's strict abortion ban and appeared to be divided.@Yamiche, @Dahlialithwick and @maryrziegler weigh in on the arguments being made by Idaho and the federal government. pic.twitter.com/ezWNe5eVwc — MSNBC Reports (@MSNBC_reports) April 24, 2024

Acest ultim dosar este deosebit de urmărit pentru că ar putea avea un impact asupra spitalelor din întreaga ţară.

Avortul este totodată una dintre temele aflate în centrul campaniei în vederea alegerilor prezidenţiale de la 5 noiembrie.

Idaho este unul dintre cele mai dure state în domeniul întreruperii voite a sarcinii. Avortul este interzis în acest stat cu excepţii rare - incest sau pericol de moarte iminent al femeii însărcinate.

În afara acestui cadru, oricine practică un avort riscă până la cinci ani de închisoare.

Administraţia preşedintelui democrat Joe Biden a cerut justiţiei să blocheze această legislaţie, argumentând că ea încalcă o lege federală privind urgenţele medicale, pentru că nu prevede o excepţie în cazul unui ”pericol grav la adresa sănătăţii” femii însărcinate.

”SITUAŢIE IMPOSIBILĂ”

Miercuri, cele trei judecătoare progresiste ai Curţii - Elena Kagan, Ketanji Brown Jackson şi Sonia Sotomayor - l-au asaltat cu întrebări pe reprezentantul statului Idaho, punându-l uneori sec la punct şi luând ca exemplu cazuri înfiorătoare ale unor femei a căror sănătate ar fi ameninţată, dar nu neapărat viaţa.

Listen to US Supreme Court Justices Sonia Sotomayor and Amy Coney Barrett grill Idaho’s lawyers about when exactly doctors could perform emergency abortions under the state’s criminal abortion ban. pic.twitter.com/g0xqQWFg9m — Center for Reproductive Rights (@ReproRights) April 24, 2024

În rândul judecătorilor conservatori, unii s-au arătat sceptici cu privire la argumentele Guvernului.

”Cum puteţi să impuneţi restricţii la ccea ce poate incrimina Idaho, doar simplu pentru că spitalele din Idaho au ales să accepte” fonduri federale, a întrebat unul dintre ei, Samuel Alito.

Acelaşi magistrat s-a întrebat despre folosirea expresiei ”copil nenăscut” de către delegaţia federală, sugerând că acest lucru înseamnă că ”spitalul trebuie să încerce să elimine orice ameninţare imediată la adresa copilului” şi că, prin urmare, ”practicarea unui avort este contrară acestei datorii”.

Alţi judecători conservatori, ca Amy Coney Barrett, au lăsat însă se întrevadă îndoieli. Ea s-a declarat ”şocată” de o parte a argumentării reprezentantului Idaho Josh Turner.

Elizabeth Prelogar, reprezentanta statului federal, a declarat că ”în prezent, medicii şi femeile din Idaho se află într-o situaţie imposibilă”.

”Dacă o femeie soseşte la Urgenţe, iar sănătatea sa este grav ameninţată, dar nu este încă în pericol de moarte, atunci medicii trebuie fie să amâne tratamentul şi să-i lase starea să se deterioreze, fie să o transporte cu avionul în afara statului pentru ca ea să poată primi îngrijirile de urgenţă de care are nevoie”, a lansat ea.

MANIFESTAŢII

Legea federală - denumită EMTALA - cere spitalelor afiliate asigurării de sănătate guvernamentale Medicare să furnizeze îngrijiri de urgenţă persoanelor care au nevoie de acestea.

În Idaho - un stat rural şi conservator -, aceste îngrijiri nu includ neapărat avortul, lucru contestat de către Guvernul federal.

Un judecător federal de la Boise, capitala Idaho, a emis o ordonanţă preliminară în august 2022 prin care suspenda în parte legea acestui stat, stabilind că îi punea pe medici într-o poziţie delicată.

Însă, în ianuarie, Curtea Supremă a Statelor Unite a acceptat să o repună temporar în vigoare, până examinează o cerere de apel împotriva măsurii.

Miercuri, în faţa sediului Curţii Supreme, la Washington, câteva sute de manifestanţi în favoarea avortului agitau pancarte care proclamau ”avortul salvează vieţi”.

'I would lay awake at night'



The Supreme Court is hearing arguments over whether Idaho's near-total abortion ban unlawfully conflicts with a federal law on emergency medical care.



Dr. Kylie Cooper, a maternal-fetal medicine physician, discusses why she left the state. pic.twitter.com/EuTx7YWtoh — MSNBC Reports (@MSNBC_reports) April 24, 2024

Aproximativ zece activişti împotriva avortului i-au înfruntat pentru vreme.