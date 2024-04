Cutremur de suprafaţă pe coasta de est a SUA, care a zguduit clădirile din New York până în Boston

Seismul a avut epicentrul în statul New Jersey, la 7 km nord-nord-est de Whitehouse Station.

Iniţial, institutul geologic american USGS a indicat o magnitudine de moment de 4,8, pe care a revizuit-o la 4,7, apoi a ridicat-o din nou la 4,8.

La fel, adâncimea iniţială indicată de USGS a fost de 1 kilometru, apoi a fost revizuită la 4,7 km.

Seismul s-a produs la ora locală 10:23 (17:23, ora României).

Potrivit NBC News, mişcarea seismică a provocat zguduirea clădirilor şi a indus spaimă oamenilor atât în metropola New York, cât şi mai la nord, în Philadelphia, până la Boston.

A 4.8 magnitude earthquake strikes the Greater New York area.



It’s one of the most powerful earthquakes to strike the region in modern times.



