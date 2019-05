CUTREMUR în CSM: SIIJ cere redeschiderea dosarului penal care îl vizează pe judecătorul Bogdan Mateescu

Secția pentru Investigarea Infracțiunilor din Justiție (SIIJ) cere judecătorilor Înaltei Curți de Casație și Justiție să confirme ordonanța prin care procurorii SIIJ au redeschis un dosar penal din 2017 care îi vizează, printre alții, pe judecătorul Bogdan Mateescu, membru al Consiliului Superior al Magistraturii și pe tatăl acestuia, informează sursazilei.ro.

Înalta Curte de Casație și Justiție a fixat termen pentru soluționarea confirmării redeschiderii cerută de SIIJ pe 6 iunie.

"Azi am aflat și eu, nu comentez nimic deocamdată. DNA a dispus o clasare întemeiată pe art 16 lit a din Cpp- fapta nu există. În condițiile în care am o conștiință curată și nu am încălcat legea în viața mea, cererea SIIJ mi se pare suprinzătoare și îngrijorătoare. Nu știu dacă SIIJ a mai formulat astfel de cereri până acum. Rămân adeptul desființării SIIJ, nu interferez în niciun mod cu parcursul procesului, aștept hotărârea ICCJ pe care o voi respecta în orice condiții", a declarat judecătorul Bogdan Mateescu, potrivit sursei citate.

