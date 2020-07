CUTREMUR în PSD: Ciolacu anunță dizolvarea unei organizații județene - Ar fi fost acaparată de interlopi (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, anunță că în ședința Comitetului Executiv Național al partidului de joi, 30 iulie, va propune dizolvarea organizației PSD Ilfov. Decizia vine după ce în presă au apărut informații că organizația ar fi fost acaparată de lideri ai lumii interlope.

„Voi propune în Comitetul Executiv dizolvarea acestei organizații, chiar dacă suntem în prag de alegeri. Sunt ferm convins că avem capacitatea de a face o echipă rapid acolo să fim pregătiți de alegeri. Este inadmisibil așa ceva. Am aflat și eu din presă. Nu am crezut așa ceva. Am avut o discuție cu președintele organizației acum aproximativ o lună. I-am spus că în echipa dânsului este o persoană asupra căreia sunt foarte multe bănuieli de implicări într-o anumită zonă care nu ne reprezintă și chiar i-am spus să ia măsurile necesare de a fi schimbat din funcția de secretar executiv. Nu am mai comunicat cu domnul președintele, o să comunic în cadrul partidului. Joi vom avea un CEx și voi propunere dizolvarea organizației”, a declarat Marcel Ciolacu la TVR 1.

Organizaţia PSD Ilfov pare să fi fost capturată de Clanul Sportivilor, reiese dintr-o investigaţie a jurnaliştilor de la RISE Project, care au publicat o înregistrare internă ce arată cum lumea interlopă foloseşte PSD-ul drept comandament central al unor combinaţii imobiliare de milioane de euro.

Vocea principală îi aparţine lui Florian Puiu, secretar executiv al PSD Ilfov, veteran din Clanul Sportivilor şi ambasador al mai multor sindicate interlope. Vocea secundară este a consilierului judeţean Alin Todireanu, exclus din PSD la sfârşitul lui iunie şi transferat la Pro România.

Potrivit sursei citate, discuţia a avut loc în toamnă, cu puţin timp înainte de alegerile prezidenţiale, pe strada Şoimului din Sectorul 5, la spălătoria auto a lui Florian Puiu. Miza discuţiei o constituiau terenurile din sudul Capitalei. Interlocutorul lui Puiu este consilierul judeţean Alin Todireanu, exclus din PSD împreună cu primarul Iacob şi trecut, între timp, la Pro România.

Joia trecută, pe 16 iulie, primarul din Popeşti-Leordeni, Petre Iacob, zis Pitre, a publicat pe Facebook o postare lungă, care începe astfel:

“A sosit momentul pentru clarificări: este adevărat! – PSD astăzi este condus în Ilfov de clanurile interlope ale Capitalei. Din disperarea de a nu pierde puterea din mână, oamenii politici din Partidul Social Democrat au acceptat pentru început interlopii în viaţa politică, oferindu-le susţinere în funcţii înalte, iar astăzi nu-i mai poţi deosebi unii de alţii, interlopii devenind oameni politici şi oamenii politici devenind interlopi (…)”.