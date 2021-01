Cuvintele cu mai multe 'p'-uri ușurează transmisia virusului SARS-COV-2

Fonetica diferitelor limbi influențează transmiterea Sars-CoV-2. Un studiu științific publicat de „Irish Journal of Medical Science” arată că recurența consoanei ocluzive „p” este asociată cu transmiterea virusului.

Un studiu japonez legase deja fonetica și transmiterea Sars-CoV-2, în special atunci când oamenii articulează literele „p”, „t” și „k”. Omul de știință Shigeru Inoue, fost director al Centrului Național de Cercetare a Bolilor Infecțioase, a legat infecția de modul de pronunțare a unor consoane precum „p”, „t” și „k” care, în pornunția japoneză răspândesc mai puține picături de saliva decât alte limbi, scrie La Stampa, potrivit mediafax.ro.

Pe de altă parte, o altă caracteristică a limbii japoneze, faptul că de obicei cuvintele se termină cu o vocală, face una dintre cele mai populare activități recreative ale țării – karaoke - foarte periculoasă. Conform studiului, cântecele în japoneză tind să prelungească vocalele finale ale cuvintelor, iar în acest caz o cantitate mai mare de aer ajunge în atmosferă, motiv pentru care karaoke este acum periculos.

În schimb studiul „How the language we speak determines the transmission of COVID-19”, de Georgios P. Georgiou, Chris Georgiou și Ahmad Kilani a descoperit o corelație între pronunția consoanei „p” și răspândirea mai frecventă a virusului,