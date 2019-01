Dacian Cioloș anunță noi condiții pentru cei care vor funcții în PLUS - Certificat de necolaborare cu Securitatea

După cel mai recent scandal de care a fost legat numele lui Dacian Ciolos, fostul premier anunta care este noua condiție pentru cei care vor sa ocupe funcții de conducere in partid sau in institutiile de stat in numele formatiunii : certificat de necolaborare cu Securitatea.

"Aveam deja o conditie, oricine se inscrie i se cere o declaratie pe proprie raspundere ca nu a colaborat cu serviciile de informatii, iar cine vrea functie de conducere in partid sau instutiile publice va trebuie sa aiba un certificat de necolaborare cu Securitatea", a declarat Dacian Ciolos la Radio Guerilla.

Precizarile vin in conditiile in care numele fostului premier a fost legat de serviciile de informatii, in contextul in care unul dintre fondatorii partidului este fiul unui fost ofiter de Securitate.