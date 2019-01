Dacian Cioloș, prima REACȚIE după demisia din PLUS a omului care l-a legat de serviciile de informații : A vrut ca speculațiile să nu afecteze partidul

Dacian Ciolos a facut primele precizari referitoare la demisia lui Adrian Iordache, unul dintre fondatorii partidului PLUS, prin intermediul caruia s-ar fi facut legatura intre Ciolos si serviciile de informatii. Fostul premier sustine ca Adrian Iordache a dat o mana de ajutor infiintarii partidului, in calitate de avocat, si ar fi urmat sa plece din formatiune sambata, când se alege conducerea partidului, infirmând o posibila conexiune cu serviciile de informații.

"Nu mai e membru al partidului PLUS, oricum a fost doar formal. Nu are nimic de a face cu imaginea niciunui lider. El a intrat in acest proces si a contribuit la înregistrarea partidului ca sa faca un lucru bun. Eu stiu de la el, nu intentiona sa faca politica, a vrut sa dea o mana de ajutor in septembrie", a declarat Dacian Ciolos la Radio Guerilla.

Dacian Ciolos a precizat ca infiintarea partidului PLUS a fost planul B, dupa tergiversarea inregistrarii Miscarii România Impreuna ca formatiune politica.

Citeste si ULTIMA ORĂ - Comisia Europeană intervine în scandalul alocațiilor din Austria: românii sunt vizați

"Dintre colegii fondatori ai MRI, care se ocupau de justitie, a fost o discutie despre cum sa pregateasca un al doilea dosar de inregistrare. In felul asta s-a ajuns la Iordache, de aia am si zis public ca nu-l cunoasteam. Dupa ce partidul a fost inregistrat s-au inscris in partid cei care sustineau MRÎ si dupa aceea l-am cunoscut. Mi-a zis ca nu intentioneaza sa faca politica. Ramasese membru fondator, sambata avem prima conventie nationala, reniune in care urmeaza sa stabilim conducerea. El ar fi ramas pana sambata dupa care ar fi plecat. Am inteles ca si-a prezentat demisia tocmai pentru ca numele lui si speculatiile care apar legate de tatal lui, ofiter de Securitate, sa nu afecteaze partidul, care nu are nimic de a face cu tatal lui. E o legatura care a fost facuta fortata cumva. Nu are absolut nicio legatura, nu numai eu, ci nimeni din partid, cu ce ar fi facut sau nu tatal lui Adrian Iordache. Adrian Iordache e un avocat tanar care e un bun profesionist", a mai spus fostul premier.