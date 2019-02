Dacian Cioloș cere ALEGERI ANTICIPATE și anunță că intrăm în deficit excesiv ce va duce la blocarea fondurilor europene: Vorbește de tăiere de salarii și pensii

Dacian Cioloș consideră că încă nu este prea târziu, putem evita criza economică, dar pentru asta trebuie schimbat Guvernul, alegeri anticipate și schimbarea strategiei economice.

“Guvernul găsește bani de împrumut tot mai greu după cea ce a făcut băncilor din România, băncile nu mai împrumută Guvernul. Pe piața externă financiară găsesc bani greu cu o dobândă tot mai ridicată, cred că e una dintre cele mai ridicate dobânzi pe care România a plătit-o cred că e de 5,5% față de 2-3% cât plătesc țările vecine. Deci iată dificultăți, dificultăți care vin din incoerența politicii economice, incoerența politicii fiscale, și practica lipsei de viziune. Vrei să crești pensiile, vrei să crești salariile, dar nu crești bunăstarea pentru că, din păcate, în ultimul an, pensii și salarii crescute, diferența aceea în plus s-a dus în inflație, e o creștere model economic bazat pe consum și nu pe producție, deci luam bani cu împrumut, îndatorăm generațiile care vin ca să plătim pensiile și salariile, ducem banii în consum, consumăm produse de import, pentru că nu investim în România. Deci banii pe care îi împrumutăm îi ducem înapoi în străinătate, iar românii nu câștigă mare lucru decât pe hârtie, pentru că prețurile cresc datorită faptului că nu producem, crește inflația și iată, Guvernul are dificultăți în a construi un buget coerent”, a declarat Cioloș la Digi 24.

În continuare fostul premier a declarat că actualul Guvern a trecut la politizarea instituțiilor:

''Văd că Comisia de Prognoză și strategii devine un instrument politic și atunci ceea ce rămâne, din păcate, Guvernului este să se joace cu cifrele pe hârtie, dar situația pe teren o știm, dar o simt românii în primul rând. Deci ceea ce vedem noi acuma e un spectacol politic pentru că românii simt asta pe pielea lor, pe buzunarul lor. Suntem parte a Uniunii Europene, nu cheltuim fondurile europene, iată, luam bani de împrumut, dar există totuși o urmărire, o monitorizare a Comisiei Europeneîn ceea ce fac toate statele membreși sunt convinscă va fi cazul și pentru noi, pentru România. Dacă înainte de 2017 ne mai puteam juca cu cifrele acuma de bine de rău există paznicul acesta care este Comisia Europeană care o să scoată la lumină cifrele. Chiar mă uitam la creșterea economică, Guvernul își calculează bugetul pe o creștere economică pe estimată de 5,5 % anul viitor, din cifrele pe care le dă Comisia Europeană creșterea ar merge până la 3,8%. Deci, și aici e o exagerare. Dar, si dacă ar fi așa, o creștere bazată pe consum tot ne-ar crea dificultăți. Greșelile sau inconștiența deciziilor se duc tot în buzunarul românilor, a generațiilor viitoare care vor trebui să plătească banii respectivi, a mai adăugat Cioloș.

Fostul premier susține că pericolul cel mare îl reprezintă posibilitatea ca România să piardă fondurile europene:

''Există riscul, dacă se depășește deficitul bugetar, ca România să intre în procedură de deficit excesiv, care se poate duce până la blocarea fondurilor europene. Deci chiar fondurile acelea puține pe care le absorbim să fie blocate prin incompetență. Băncile devin mult mai prudente care vor reduce împrumuturile sau vor crește costurile pentru că băncile nu au interesul să se înțeleagă. Oricât s-ar înțelege ele, interesul lor este să împrumute, fiindcă din asta câștigă bancile, din împrumuturi, din împrumuturi rambursate și împrumuturile sunt rambursate într-o economie predictibilă. În care stii că atunci când investești poți să-ți faci un plan de afaceri pentru un an de zile, să te bazezi pe ceva ca să poți să rambursezi. Asta urmăresc și băncile asta urmăresc și oamenii de afaceri. Deci când creezi inpredictibilitate prin modificări ale codului fiscalși prin măsuri care descurajează investițiile, apoi vii și supra-taxezi băncile sau supra-taxezi chiar și companii de stat rezultatul este că nu mai investești, băncile nu mai dau credite pentru că trebuie să plătească taxe mai mari și se blochează economia. Și de asta eu cred că soluția este schimbarea Guvernului, alegeri anticipate relegitimarea unor forțe politice în Parlament, care să vină cu un plan de redresare a economiei ca să nu fie prea târziu. Suntem într-o criză bugetară, e clar, dar putem evita criza economică încă. Trebuie să trecem de la modelul economic bazat pe consum, la un model economic bazat pe producție, pentru a putea plăti pensiile și salariile. Cred că nu ar trebui să fie cazul să reducem pensiile și salariile, dacă s-ar lua la timp măsuri care să crească investițiile și crearea locurilor de muncă'', a încheiat Dacian Cioloș.