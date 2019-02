Dacian Cioloș îi răspunde lui Liviu Dragnea : Unde sunt foștii lucrători ai Securității care sunt acum în politică? Oare nu cumva în PSD?

Dacian Cioloș, președintele PLUS, se intreaba, după ce Liviu Dragnea a spus, legat de formatiunile politice recent infiintate, că "securiștii și-au făcut două partide", dacă nu cumva aceștia sunt în PSD.

„Unde sunt foștii lucrători ai Securității care sunt acum în politică? Oare nu cumva în PSD, exact acolo de unde Dragnea strigă că alții sunt securiștii. Ba sunt soroșiști, ba sunt securiști, ba sunt vânduți străinătății. E un narativ pe care îl folosesc pentru că nu pot concura cu altceva. Sunt convins că am ajuns într-un stadiu în care o parte importantă din societatea românească începe să judece, pentru că se vede cu ochii deschiși. Cine s-a fotografiat cu oamenii din seeviciile de informații? În niciun caz în PLUS, în USR, sunt acolo n partidele vechi care au dus România unde o vedeți acum. De ce în 2015 am fost bun și am fost votat cu Guvernul în Parlament? Apoi în 2016, mai ales în 2016 am început să fim țința atacurilor. Pentru că au simțit că vine o amenințare, că putem coagula forțe din societate. Probabil că simt că se aproprie un sfârșit. Probabil că simțeau că există un risc, tocmai pentru că nu există alte mijloace cu care să fim șantajați, pentru că nu suntem șantajabili. Fiecare ne facem treaba, lucrăm pe față, nu avem nimic de ascuns, spunem ceea ce gândim. Nu o să cedăm la aceste presiuni. Eu sunt hotărât să merg până la capăt până în 2020”, a declarat Dacian Cioloș, la Digi24.

