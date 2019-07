Dacian Cioloş șterge pe jos cu Viorica Dăncilă și Gabriela Firea: 'Au dovedit ce pot'

Liderul PLUS, Dacian Cioloş, susţine că principala ameninţare a alianţei USR-PLUS la alegerile prezidenţiale o reprezintă indiferenţa românilor, iar marea miză a alianţei va fi să convingă oamenii să iasă la vot. Cioloş afirmă că nu îl interesează strategia Vioricăi Dăncilă sau a Gabrielei Firea, pentru că acestea "au dovedit deja ce pot".

"Indiferenţa oamenilor ne-ar pune cea mai mare problemă. Nu m-am uitat şi nu mă interesează ce strategie are doamna Dăncilă sau doamna Firea, cred că au dovedit deja ce pot. Nu asta e problema pentru noi, ci pe noi ne interesează cum îi incurajăm pe români să iasă la vot. Cel mai mare inamic al nostru e indiferenţa oamenilor sau deziluzia", a afirmat Dacian Coloş, vineri seară, la Digi 24.

El a mai spus că mesajul USR-PLUS se va axa pe ce vrea alianţa să facă, nu pe atacuri la persoană.

"Noi vom începe să vorbim încă din vara acestui an despre ce vrem să facem la locale şi la parlamentare, pentru că noi vedem aceste alegeri integrate. Un preşedinte singur, oricât de bun ar fi, nu poate să facă mare lucru dacă nu are majoritate parlamentară. Un guvern, dacă nu are parteneri la nivel local, degeaba distribuie banii în dreapta şi în stânga, pentru că proiectele nu se fac, proiectele se fac la nivel local", a spus Cioloş.

Acesta a criticat dur PSD, spunând că este o formaţiune care a dezvoltat "o metodă despre cum să canalizeze banii către buzunarele clienţilor de partid".

"PSD-ul se duce pe pantă în jos, se îndreaptă, încet-încet, spre istorie. Acest partid s-a construit pe clientelism. Ei au urmărit să aibă acces la guvernare ca să poată canaliza fonduri de la bugetul de stat către baronatele locale. Au dezvoltat o metodă despre cum să canalizeze banii către buzunarele clienţilor de partid. Ăsta nu e un partid politic care să vină cu o viziune şi care să vrea bunăstarea românilor, aşa că nu e de mirare ce se întâmplă acuma, pentru că românii se trezesc", a mai afirmat Dacian Cioloş.

Întrebat dacă crede că PSD nu va putea mobiliza electoratul, Cioloş a spus că este "o iluzie" să crezi că poţi ţine un electorat "ca pe o feudă, ca şi cum ar fi al tău".

"Nu mai există un electorat al unui partid sau altul, există oameni care aşteaptă o viziune de la oamenii politici, nu doar promisiuni”, a mai spus Dacian Cioloş.

